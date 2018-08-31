Иллюстративное фото из архива "МГ" По ее словам, с 1 августа 2018 года в регионе началась традиционная акция «Дорога в школу». В ходе акции в учреждениях образования районов области были составлены списки школьников из семей, нуждающихся в помощи, изучены их социально-жилищные условия. В районных и городских отделах образования сформирована централизованная база данных детей из малообеспеченных семей. - С начала проведения акции 9200 детей уже получили помощь на сумму 94 млн. тенге. Им подарены 2000 школьных сумок с учебными принадлежностями, 5200 комплектов школьной формы, 1050 спортивных костюмов и 1455 пар обуви. К 1 сентября мы планируем обеспечить школьными принадлежностями и одеждой 16 000 детей, - сообщила Лаззат Уразбаева.