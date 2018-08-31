Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления образования ЗКО Шолпан Кадыровой, директора школ будут назначаться по результатам тестирования. Тесты будут содержать 120 вопросов (включая вопросы из Закона «О противодействии коррупции», «О браке и семье» и Бюджетного кодекса Республики Казахстан). - Кандидаты в директора должны будут представить свой стратегический план развития школы и защитить его перед комиссией, - рассказала Шолпан Кадырова. - Директор назначается сроком на 4 года. По истечении срока снова будет объявлен конкурс. Если уже бывший директор захочет остаться на этой должности, то он вместе со всеми будет проходит конкурс заново.