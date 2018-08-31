Новая общеобразовательная школа на 300 мест открылась в селе Приморье Курмангазинского района. Также в селе Сагыз, Кызылкогинского района сдана в эксплуатацию школа на 424 мест. Вместе с тем, в рамках реализации пяти социальных инициатив главы государства в Атырау решаются вопросы по обеспечению студентов общежитиями. Новое здание для учащихся музыкального колледжа им. Д.Нурпеисовой введено в эксплуатацию перед началом нового учебного года. Здесь могут одновременно проживать 100 студентов. В Махамбетском районе в селе Талдыколь заработало еще одно новое дошкольное учреждение на 160 мест. В День Конституции в области были сданы в эксплуатацию ряд важных социальных объектов. В селе Бодене Индерского района был открыт детский сад на 100 мест. Ежегодно в регионе открываются новые объекты культуры. В этот раз, для сельчан Актогая Махамбетского района построили дом культуры на 200 мест. А в пригородном поселке Томарлы сдан в эксплуатацию дом культуры на 400 мест. Ввод в эксплуатацию социально значимых объектов был приурочен к празднованию дня Конституции.Камилла МАЛИК