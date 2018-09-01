Иллюстративное фото из архива "МГ" - В целях усиления общественного контроля, обеспечения открытости и прозрачности при проведении открытого конкурса на занятие вакантной административной государственной должности 3 сентября 2018 года в 11.00 впервые в области в прямом эфире будет проведено собеседование с кандидатами на должность заместителя руководителя управления информатизации, государственных услуг и архивов Западно-Казахстанской области, - сообщили в пресс-службе акима Уральска. Весь процесс собеседования будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети Facebook на официальных страницах управления (facebook.com/smart.uralsk) и департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО (facebook.com/anticorruption.zko).