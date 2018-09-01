В специализированном межрайонном уголовном суде была допрошена Надия АБДРАХМАНОВА, которая рассказала присяжным заседателям все подробности дня, когда были убиты её родители. Стоит отметить, что представитель потерпевшей Руслан АМИНОВ, попросил суд удалить ДАВЛЕТШИНА из зала суда, во время допроса Надии АБДРАХМАНОВОЙ. Со слов потерпевшей, 10 мая этого года, в день когда случилась трагедия, вся семья была дома. - Мы с сыном сидели в зале и делали уроки. Тут звонок в дверь. Мама пошла открывать. Через мгновение послышался мамин крик, потом хлопок. Я открыла дверь. Стоял густой дым. Папа выскочил. Он подумал, что маму ударило током и побежал в подъезд. Тут второй хлопок. Я увидела, что папа раненый. Но ему удалось закрыть дверь. Тогда я спрятала сына и начала звонить в скорую и в полицию. Папа лежал и все его внутренние органы были на полу. Сын все видел, - рассказала Надия АБДРАХМАНОВА, По словам потерпевшей, ружье, которым было совершено преступление, принадлежало дяде подсудимого и всегда хранилось у них дома, хотя никаких разрешительных документов на его хранение не было. Между тем, стоит отметить, что ранее ДАВЛЕТШИН рассказал присяжным заседателям, что данное оружие и несколько патронов он нашел в городе Аксай в лесополосе. Как заявил обвиняемый, поводом для такого жестокого убийства стала его тяжелая депрессия и то, что за 5 дней до случившегося, он вовсе перестал спать. - Постоянно перед глазами был сын, которого у меня отняли. В какой-то момент у меня начались даже галлюцинации. Мне мерещился сын, который говорил, что я его предал и я все время у него просил прощения. Я не помню на какой машине приехал в Уральск. Помню, что вышел на "Универмаге", выпил 2 бутылки пива, пошел во двор дома, где жил вместе с Надией. Потом сел в такси и приехал к родителям бывшей супруги. Зашел в подъезд, зарядил ружье, позвонил в дверь. Открыла теща. Я сказал ей: "Ты добилась чего хотела!" и выстрелил. Расстояние было небольшое. Потом вышел тесть. Его тоже застрелил. Потом поднялся шум в подъезде. Я положил ружье возле лифта и вышел из подъезда. Я не убегал. Если бы я хотел скрыться, я бы спокойно сел в такси или в автобус и уехал бы. Я пошел сдаваться. Тут встретил полицейских и на месте им все рассказал, - вспоминает Рустам ДАВЛЕТШИН. Стоит отметить, что подсудимый полностью признал свою вину, отметив при этом, что его специально довели до такого состояния. - Я нисколько не снимаю с себя вины. Я виноват и я должен ответить за свое преступление. По-другому быть не может. Но меня специально довели до такого состояния. На меня столько всего навалилось сразу. Эта болезнь, инвалидность. Жена ушла и забрала сына, еще и поливали меня грязью. Но все же я раскаиваюсь. Хочу понести наказание. По-другому я жить не смогу, - заявил Рустам ДАВЛЕТШИН. По словам Надии АБДРАХМАНОВОЙ, подсудимый вряд ли о чем-то сожалеет. Ведь он пришел в тот вечер с конкретной целью убийства. - Ему было все равно кто перед ним. Если бы я открыла ему, то он бы выстрелил в меня. Дверь мог открыть кто угодно, в том числе и ребенок. Рустам всегда был грубым, высокомерным и жестоким человеком. Всегда считал себя умнее других. Во время семейной жизни он мне никогда, ничем не помогал. Сутками сидел в интернете. Он был зависим. Общался на всяких форумах. Жил сам для себя. Не работал. Обеспечивала нас его мама. Говорил, что не будет за 50 тысяч работать. Даже после рождения ребенка, он не изменился. Без причины ненавидел меня и моих родителей. Всегда меня унижал и говорил всякие гадости. Не уважал, ребенком не занимался. Мне даже иногда казалось, что унижая других, он возвышал себя, - рассказала Надия АБДРАХМАНОВА. Со слов потерпевшей, покойные родители никогда не лезли в их семейную жизнь. Напротив, всегда пытались поддерживать и помогать. Даже после развода всячески старались создать условия, чтобы ребенок чаще общался с отцом. - У меня была счастливая семья. Этот человек все разрушил. У меня больше нет любящих родителей. Моему ребенку причинил неизгладимый вред на долгие годы. И причина всему - это его зависть. Он завидовал нам, так как сам в этой жизни не состоялся. Если бы у нас была смертная казнь, я бы непременно хотела бы, чтобы его расстреляли. А так пожизненный срок ему. Не меньше, - заявила потерпевшая. Отметим, что следующее заседание суда пройдет уже без присутствия потерпевшей, так как Надия АБДРАХМАНОВА, по ее словам, в связи с трагическими событиями, была вынуждена переехать в город Алматы. Суд назначил следующее слушание на 6 сентября.