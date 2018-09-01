Автомобиль марки "Лада Приора" был припаркован по улице Короленко неподалеку от СОШ №1. - Было сильное задымление, потом был хлопок, - рассказали очевидцы произошедшего. Как стало известно, в машине находилась женщина и малолетний ребенок, которые почувствовав запах дыма, выскочили из машины. В настоящее время их осматривают фельшера скорой помощи. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание. На месте работают дознаватели.