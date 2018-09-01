Торжественная линейка прошла в 50 городских школах Уральска. Так, по словам директора школы-гимназии №44 Акжаркын Темирхановой, в этом году в школе открыты 8 первых классов на 201 ученика. Столько же классов предшкльной подготовки. Всего же в школе насчитывается 1562 ученика. Стоит отметить, что именно эта школа стала лучшей по итогам учебного года и выиграла 22,6 млн тенге от акимата области. - Наш коллектив очень долго шел к этой победе, не только педагоги, но и ученики, и их родители. Статус гимназии получили в начале прошлого учебного года. В нашей школе учится около 1500 учеников. В течение года наши дети участвовали в различных областных, городских конкурсах и олимпиадах. Призовой фонд в размере 22 млн тенге мы направим на улучшение материально-технической базы нашей гимназии, а именно закупим технику для реализации программы "Цифровой Казахстан", - рассказала тогда директор школы-гимназии №44.На торжественную линейку в школу-гимназию прибыл аким Уральска Мурат Мукаев, который поздравил всех с началом нового учебного года. - С каждым годом наша система образования и наш город бурно развиваются. Ежегодно растет количество учащихся. Если в 2017 году в школу пошли 43 тысячи детей, то в этом году уже 47 тысяч, что на 4 тысячи больше. Первоклассников ежегодно становится на 1000 человек больше. Это говорит о том, что казахстанцы с уверенностью смотрят в будущее. В Уральске 50 средних общеобразовательных школ, 50 государственных и 49 частных детских садов. Число школ растет из года в год. За два последних года в городе открылись 4 школы. Сейчас разрабатывается ПСД на строительство шести школ. В этом году были построены подъездные пути к 43 социальным объектам, среди которых немало школ, - сказал Мурат Мукаев. Следует отметить, что в 2018-2019 учебном году в области будет функционировать 379 государственных общеобразовательных школ, с контингентом более 100 тысяч учащихся. По причине миграции населения и не соответствия контингента учащихся нормативу сети организаций образования планируется закрытие трех начальных школ.В первый класс пошли 12 490 детей.