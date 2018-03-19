На распространителей слухов о суициде школьницы в Уральске подадут в суд

Такое заявление сделали в пресс-службе акимата г. Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение о том, что ученица 4 класса пыталась спрыгнуть с крыши якобы из-за плохой оценки приходило жителям Уральска по месенджеру WhatsApp 16 марта. Однако, как выяснилось позже, информация о попытке суицида является ложной. Как сообщили в пресс-службе акимата г. Уральск, отдел образования 16 марта начал служебную проверку. Было выявлено сразу несколько родителей, которые распространяли данную информацию. - Представители отдела образования провели беседу с