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Социум

На распространителей слухов о суициде школьницы в Уральске подадут в суд

Такое заявление сделали в пресс-службе акимата г. Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение о том, что ученица 4 класса пыталась спрыгнуть с крыши якобы из-за плохой оценки приходило жителям Уральска по месенджеру WhatsApp 16 марта. Однако, как выяснилось позже, информация о попытке суицида является ложной. Как сообщили в пресс-службе акимата г. Уральск, отдел образования 16 марта начал служебную проверку. Было выявлено сразу несколько родителей, которые распространяли данную информацию. - Представители отдела образования провели беседу с
gorod
На распространителей слухов о суициде школьницы в Уральске подадут в суд
Такое заявление сделали в пресс-службе акимата г. Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение о том, что ученица 4 класса пыталась спрыгнуть с крыши якобы из-за плохой оценки приходило жителям Уральска по месенджеру WhatsApp 16 марта. Однако, как выяснилось позже, информация о попытке суицида является ложной. Как сообщили в пресс-службе акимата г. Уральск, отдел образования 16 марта начал служебную проверку. Было выявлено сразу несколько родителей, которые распространяли данную информацию. - Представители отдела образования провели беседу с родителями учеников школы №3, которые рассылали данное сообщение. Также было установлено, что письмо у родителей учащихся школы №3 появилось от родителей учеников СОШ №9 и одного из детских садов города. Кто именно стал автором данного сообщения - пока не установлено, но горОО намерен подать в суд на распространителей ложной информации, - пояснили в пресс-службе городского акимата. На сегодняшний день все родители уже предупреждены об уголовной ответственности за распространение слухов.
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