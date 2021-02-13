Совершить эту операцию можно только если у вас цель "полный выкуп (без ипотеки)", сообщает informburo.kz со ссылкой на банк. 216-квартирный дом сдали в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Отбасы банк добавил ещё одну функцию на сайте enpf-otbasy.kz для клиентов. "Теперь в личном кабинете онлайн-платформы enpf-otbasy.kz вы можете изменить сумму выплаты продавцу. Сделать это можно только если у вас цель "полный выкуп (без ипотеки)". Данное изменение суммы возможно только для собственных средств. Сумму уступленных средств вы изменить не сможете", – сообщили в банке. В информации отмечается, что необходимо указывать сумму перевода продавцу, а не всю сумму, которая указана в договоре. "Новая функция позволит вам внести точную сумму для полного выкупа и позволит избежать 45-дневных ожиданий на возврат средств в ЕНПФ, если вдруг вы запланировали использовать свои единовременные пенсионные выплаты во второй раз", – говорится в сообщении. В ближайшее время на портале также введут функции аннулирования и редактирования заявок. По данным ЕНПФ, исполнено 64 382 заявления на общую сумму почти 350 млрд тенге. Эти деньги перевели уполномоченным операторам, затем их зачислили на специальные счета заявителей. Средняя сумма выплаты – 5,4 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.