На сайте «Мой ГОРОД» изменились правила комментирования

С нового года в Казахстане запрещены анонимные комментарии. 8 января 2018 года введен в действие Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций». В Закон Республики Казахстан «Об информатизации» были внесены поправки, в том числе в статью 36. Таким образом, на законодательном уровне определена обязанность собственников интернет-ресурсов по аутентификации пользователей. И на сайте mgorod.kz меняются правила комментирования. Теперь, чтобы оставить комментарий под новостью, необходимо зареги