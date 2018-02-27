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Социум

На сайте «Мой ГОРОД» изменились правила комментирования

С нового года в Казахстане запрещены анонимные комментарии. 8 января 2018 года введен в действие Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций». В Закон Республики Казахстан «Об информатизации» были внесены поправки, в том числе в статью 36. Таким образом, на законодательном уровне определена обязанность собственников интернет-ресурсов по аутентификации пользователей. И на сайте mgorod.kz меняются правила комментирования. Теперь, чтобы оставить комментарий под новостью, необходимо зареги
gorod
На сайте «Мой ГОРОД» изменились правила комментирования
С нового года в Казахстане запрещены анонимные комментарии.
8 января 2018 года введен в действие Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций». В Закон Республики Казахстан «Об информатизации» были внесены поправки, в том числе в статью 36. Таким образом, на законодательном уровне определена обязанность собственников интернет-ресурсов по аутентификации пользователей. И на сайте mgorod.kz меняются правила комментирования. Теперь, чтобы оставить комментарий под новостью, необходимо зарегистрироваться на нашем сайте. Если вы не являетесь авторизированным пользователем: Форма регистрация находится над лентой новостей.
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