На счета детей перечислено 2,3 млрд долларов – Президент о проекте «Нацфонд – детям»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, заявил, что Казахстан первым в регионе благодаря специальной конституционной норме смог превратить национальные природные ресурсы в стартовый капитал для своих граждан, передает МойГород со ссылкой на Акорду.

"Программа "Нацфонд – детям" доказала свою высокую эффективность: за три года 2,3 миллиарда долларов поступили на счета шести с половиной миллионов наших юных граждан", – сказал глава государства.

Президент отметил, что продолжением этой политики стали запуск накопительной программы «Келешек», а также комплексная поддержка школьников, добившихся высоких результатов на международных олимпиадах.

"Именно так мы понимаем инвестиции в будущее. И какая страна в нашем окружении – то есть на Евразийском континенте – выделяет столь значительные средства на социальные нужды? Ответ, по-видимому, очевиден", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня особое значение приобретает развитие науки и высшего образования, поскольку именно эти сферы обеспечивают технологическую независимость государства.

"Мы уделяем особое внимание модернизации отечественных университетов и активно открываем филиалы ведущих зарубежных вузов. Принятый вами новый Закон "О науке и технологической политике" уже повлиял на заметное улучшение научной инфраструктуры и открыл новые возможности для молодых ученых. В целом перед нами стоит важная задача – максимально повысить уровень науки и ее эффективность", – сказал он.

Глава государства также отметил, что фундамент интеллектуального потенциала страны формируется еще на этапе школьного образования.