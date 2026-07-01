Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

На счета детей перечислено 2,3 млрд долларов – Президент о проекте «Нацфонд – детям»

Әсемай Талғатқызы
На счета детей перечислено 2,3 млрд долларов – Президент о проекте «Нацфонд – детям»
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, заявил, что Казахстан первым в регионе благодаря специальной конституционной норме смог превратить национальные природные ресурсы в стартовый капитал для своих граждан, передает МойГород со ссылкой на Акорду.

"Программа "Нацфонд – детям" доказала свою высокую эффективность: за три года 2,3 миллиарда долларов поступили на счета шести с половиной миллионов наших юных граждан", – сказал глава государства.

Президент отметил, что продолжением этой политики стали запуск накопительной программы «Келешек», а также комплексная поддержка школьников, добившихся высоких результатов на международных олимпиадах.

"Именно так мы понимаем инвестиции в будущее. И какая страна в нашем окружении – то есть на Евразийском континенте – выделяет столь значительные средства на социальные нужды? Ответ, по-видимому, очевиден", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня особое значение приобретает развитие науки и высшего образования, поскольку именно эти сферы обеспечивают технологическую независимость государства.

"Мы уделяем особое внимание модернизации отечественных университетов и активно открываем филиалы ведущих зарубежных вузов. Принятый вами новый Закон "О науке и технологической политике" уже повлиял на заметное улучшение научной инфраструктуры и открыл новые возможности для молодых ученых. В целом перед нами стоит важная задача – максимально повысить уровень науки и ее эффективность", – сказал он.

Глава государства также отметил, что фундамент интеллектуального потенциала страны формируется еще на этапе школьного образования.

"За последние три года в стране возведены 584 современные школы, из которых каждая третья построена в инновационном формате "Келешек мектептері". В текущем году будут введены в строй еще 84 школы, причем более половины из них – в сельской местности", – сказал Токаев.

Дети Нацфонд Токаев

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article