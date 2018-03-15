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Социум

На шести дорогах в ЗКО установят новое уличное освещение

Проект предусматривает установку новых световых опор, а также дорожных знаков с солнечными батареями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день за счет средств недропользователей КПО б.в. ведутся работы по реализации 6 проектов по переносу воздушных линий освещения с установкой светодиодных светильников и стальных опор по магистральным улицам. Как сообщили в пресс-службе акимата г. Уральск, новое освещение появится на проспекте Достык от улицы М. Маметовой до улицы Некрасова. Там установят 148 светильников и 14 дорожных знаков. - Также о
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На шести дорогах в ЗКО установят новое уличное освещение
Проект предусматривает установку новых световых опор, а также дорожных знаков с солнечными батареями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день за счет средств недропользователей КПО б.в. ведутся работы по реализации 6 проектов по переносу воздушных линий освещения с установкой светодиодных светильников и стальных опор по магистральным улицам. Как сообщили в пресс-службе акимата г. Уральск, новое освещение появится на проспекте Достык от улицы М. Маметовой до улицы Некрасова. Там установят 148 светильников и 14 дорожных знаков. - Также обновится уличное освещение по улице Ихсанова от улицы Рубежинская до улицы Чагано-Набережной - 105 фонарей и 40 знаков. 113 фонарей установили на улице Сарайшык на участке от улицы Петровского до улицы Даумова. На трассе в сторону аэропорта были заменены 111 световых опор и 4 знака "Пешеходный переход", перенесли воздушное освещение на подземную на трассе от моста через пойму реки Урал до поворота на аэропорт, а также от руслового моста через Урал до пойменного моста, - рассказали в акимате города. Стоит отметить, что объект является переходящим с 2017 года и все работы будут завершены в 2018 году. Всего будет установлено 846 новых световых опор.
Фонари

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