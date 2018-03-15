На шести дорогах в ЗКО установят новое уличное освещение

Проект предусматривает установку новых световых опор, а также дорожных знаков с солнечными батареями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день за счет средств недропользователей КПО б.в. ведутся работы по реализации 6 проектов по переносу воздушных линий освещения с установкой светодиодных светильников и стальных опор по магистральным улицам. Как сообщили в пресс-службе акимата г. Уральск, новое освещение появится на проспекте Достык от улицы М. Маметовой до улицы Некрасова. Там установят 148 светильников и 14 дорожных знаков. - Также о