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Социум

На Шымбулаке выпало 20 сантиметров снега, в Алматы откачивают воду

Дождь идёт с вечера 22 ноября без перерыва. Фото: акимат Алматы В акимате Алматы сообщили, что коммунальные службы борются с последствиями ливня. На дороги вышли 104 рабочих на 52 единицах техники. - По линии ДЧС жалоб по затоплениям не зафиксировано. Однако имелись факты переливов арычной сети на проблемных участках, в особенности районах ниже улицы Райымбек батыра. По каждому факту принимались оперативные меры по отводу воды, - рассказали в ведомстве. Тем временем на Шымбулаке выпало до 20 сантиметров снега. По данным синоптиков, осадки продолжаться до позднего вечера 23 ноября. Посмотреть э
Дана Рахметова
На Шымбулаке выпало 20 сантиметров снега, в Алматы откачивают воду
Дождь идёт с вечера 22 ноября без перерыва.
На Шымбулаке выпало 20 сантиметров снега, в Алматы откачивают воду
На Шымбулаке выпало 20 сантиметров снега, в Алматы откачивают воду
Фото: акимат Алматы В акимате Алматы сообщили, что коммунальные службы борются с последствиями ливня. На дороги вышли 104 рабочих на 52 единицах техники.
- По линии ДЧС жалоб по затоплениям не зафиксировано. Однако имелись факты переливов арычной сети на проблемных участках, в особенности районах ниже улицы Райымбек батыра. По каждому факту принимались оперативные меры по отводу воды, - рассказали в ведомстве.
Тем временем на Шымбулаке выпало до 20 сантиметров снега. По данным синоптиков, осадки продолжаться до позднего вечера 23 ноября.
 
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Публикация от KRIS P АЛМАТЫ|ALMATY🇰🇿🔞⚠️💯🚔🚘 (@krisp.original)

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Алматы дождь

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