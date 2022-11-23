На Шымбулаке выпало 20 сантиметров снега, в Алматы откачивают воду

Дождь идёт с вечера 22 ноября без перерыва. Фото: акимат Алматы В акимате Алматы сообщили, что коммунальные службы борются с последствиями ливня. На дороги вышли 104 рабочих на 52 единицах техники. - По линии ДЧС жалоб по затоплениям не зафиксировано. Однако имелись факты переливов арычной сети на проблемных участках, в особенности районах ниже улицы Райымбек батыра. По каждому факту принимались оперативные меры по отводу воды, - рассказали в ведомстве. Тем временем на Шымбулаке выпало до 20 сантиметров снега. По данным синоптиков, осадки продолжаться до позднего вечера 23 ноября. Посмотреть э