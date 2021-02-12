С прошлого года цены на жилье в Уральске растут. Если в прошлые годы в январе и феврале на рынке продажи недвижимости наблюдалась стагнация, то в этом году эта сфера "кипит". Специалисты связывают это в первую очередь с возможностью снятия пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий. Так, по информации уральских риелторов, рост цен на недвижимость составила 35%, а вот аналитики уверены, стоимость квадратных метров увеличилась всего на 7%.
Социальные сети так и пестрят объявлениями от жителей ЗКО о продаже квартир и домов. Однако цены, мягко говоря, завышены. Это отмечают в комментариях и активные пользователи социальных сетей.
Уральцев удивляет, как может стоить двухкомнатная квартира, построенная более 40 лет назад, 12-13 миллионов тенге (с маленькой площадью кухни, в панельном доме, на пятом этаже), кстати, расположенная в "старой" части города (район Дом Быта). К слову, сейчас за такую сумму возможно приобрести двушку в новостройке, правда, в черновом варианте.
"Я поторопилась продавать квартиру"
Жительница Уральска Алия рассказала, что в ноябре прошлого года, она продала двухкомнатную квартиру в районе Дом Быта.
- Ну, дом был построен в 1971 году, квартира площадью 44 квадратных метра. Тогда после опубликованного мною объявления на сайте продаж квартиру купили буквально в течение недели за 9 миллионов тенге. Мне были нужны деньги, и я осталась этим довольна, - сказала женщина. - Но теперь просматриваю объявления и у меня шок, квартиры в этом же доме продают за 12 миллионов тенге. Теперь думаю, наверное, я поторопилась.
Житель Аксая Евгений сейчас ищет жилье в Уральске.
- Я не успеваю за ценами. Только наберу на квартиру, как тут же цены повышаются. Снова немножко набираю и снова "взлет". Кредит брать не хочу, а ипотеку тем более. Знаю, какие там проценты. В этом году повезло, со своих пенсионных накоплений могу снять около 4,5 млн тенге, но тут же цены подскочили. Не знаю, о чем думают продавцы квартир. Наверное, считают, что их покупатели долларовые миллионеры. Сам решил ждать лета, когда страсти с этими накоплениями улягутся, - говорит Евгений.
Старая "двушка" за 17,5 миллиона
Редакция "МГ" промониторила цены на квартиры и дома на популярных сайтах по продаже недвижимости Оlx.kz и Krisha.kz. Вывод один: квартиры действительно стали дороже, чем в прошлом и позапрошлом годах.
Конечно, в праве каждого устанавливать свои цены по продаже квартиры, но бывают несоизмеримые предложения, к примеру: если сделать авторский ремонт в квартире 70-х годов постройки, то вполне может повезти и вы ее продадите по "космической цене".
Сравниваем "трешки" за 7 миллионов тенге и 30 миллионов тенге. Год постройки в принципе недалеки друг от друга, цены разнятся, потому что квартиры отличаются только по ремонту, площади и месторасположению.
Старая "двушка" за 18 миллионов тенге.
Фото из объявления с сайта OLX
- Продаю без посредников 2-комнатную квартиру в центре города. Металлическая входная дверь, косметический ремонт, комнаты изолированы, санузел раздельный в кафеле, новая сантехника, новые металлопластиковые окна, застекленная лоджия. Крыша была заменена в 2016 году, напор воды хороший, так как подача идет сверху, имеется кондиционер, есть возможность подключения телефона и интернета, встроенная прихожая. Тихий двор, соседи — приятные, рядом площадь М.Маметовой - говорится в объявлении.
К слову, эта квартира 1960-1979 годов постройки, площадью 52 квадратных метра, площадь кухни составила - 7,4 квадратных метров. Дом кирпичный, пятиэтажный. Квартира расположена на 5 этаже.
Собственно, ничего примечательного и авторского ремонта в ней не сделано, единственное что расположена рядом с площадью, где можно прогуляться.
Так чем же отличается трехкомнатная квартира за 7 миллионов тенге от квартиры за 30 миллионов тенге?
Фото из объявления с сайта krisha.kz за 7 миллионов тенге
Та, что за 7 млн тенге находится в районе остановки площадь Пугачева, по улице Линдовская, 1/1, в принципе, недалеко от центра. Ее площадь составляет 58 квадратных метров, расположена на первом этаже (дом двухэтажный). Владелец квартиры указал плюсы в объявлении: состояние хорошее, имеется сарай и кладовая. Кстати, этот дом был построен в 1975 году.
А это фото из объявления с сайта krisha.kz за 30 миллионов тенге
Фото из объявления с сайта krisha.kz за 30 миллионов тенге
За 30 миллионов тенге предлагают квартиру в доме, построенном в 1978 году. Дом пятиэтажный, квартира расположена на втором этаже. Имеется балкон. Площадь квартиры - 92 квадратных метра. Кроме того, квартира находится в старой части города, по улице Курмангазы, 162. Из плюсов было отмечено продавцом, что квартира в хорошем состоянии, комнаты изолированы и выходят на две стороны. И наверное фишка цены в том, что рядом с домом находится офис КПО б.в. И это не секрет, что в Уральске квартиры, расположенные возле офиса КПО б.в., стоят втрое дороже и да, предприимчивые арендаторы, тоже не теряются, устанавливают максимально высокие цены за съем квартир.
А вот небольшая статистика по Уральску:
Дома 1960-1979 годов постройки:
1-комнатные - 4,5-13 млн тенге;
2-комнатные - 5-18 млн тенге;
3-комнатные - 7-30 млн тенге;
4-комнатные - 11-40 млн тенге.
Дома 1980-1989 годов постройки:
1-комнатные - 4-11,3 млн тенге;
2-комнатные - 4-34 млн тенге.
3-комнатные - 8-35 млн тенге.
4-комнатные - 11-39 млн тенге.
Квартиры в домах 1990-2000 годов
постройки:
1-комнатные - 5-15 млн тенге;
2-комнатные - 5,7- 25 млн тенге;
3-комнатные - 7,3-31 млн тенге;
4-комнатные - 13-35 млн тенге.
В домах 2001-2010 годов постройки:
1-комнатные - 8,3-15,9 млн тенге;
2-комнатные - 10-28 млн тенге;
3-комнатные - 9-60 млн тенге;
4-комнатные - 27-130 млн тенге.
В домах 2011-2021 годов постройки (преимущественно в черновом варианте):
1-комнатные - 5,5-20 млн тенге;
2-комнатные - 9-37,5 млн тенге;
3-комнатные - 11,6-66 млн тенге;
4-комнатные - 18-99 млн тенге.
К слову, частные дома, построенные более 40 лет назад
(в том числе построенные на два хозяина и с санузлом расположенном на улице), стоят от 6 до 35 миллионов тенге. 20-30-летние дома от 6 до 80 миллионов тенге. Дома, построенные 10-20 лет
назад, стоят от 7 до 160 миллионов тенге. Цены на дома, построенные за последние 10 лет,
начинаются от 7 миллионов тенге (щитовые, саманные и на окраинах города) до 340 миллионов тенге (элитные коттеджи в центре города и в районе дач Самал).
Проанализировав цены, напрашивается один вопрос: насколько реально накопить на свое жилье?
К слову, по данным Бюро национальной статистики, уровень среднемесячной
зарплаты в ЗКО в IV-квартале 2020 года составил - 206 тысяч тенге. А вы столько получаете?
Топ-востребованных районов по покупке жилья
Артем Хрокалов трудится в агентстве недвижимости "Шанырак". Он отметил, что цены по сравнению с 2019 годом на квартиры заметно выросли, по его подсчетам, стоимость жилья повысилась в среднем на 35%.
- Если в 2019 году мной была продана двухкомнатная квартира за 7 миллионов тенге, то в 2020 году я продавал ее уже за 9,5 миллиона тенге. Цены повысились абсолютно на все квартиры, - сказал он.
Также агент по недвижимости рассказал, как пришлось работать во время пандемии и как существовал рынок недвижимости в жесткий карантин.
- В апреле прошлого года была непонятная ситуация, и я решил изолироваться на месяц. В мае я снова вышел на рынок, продолжил работу. Отложенный спрос дал о себе знать. Я работаю только по продажам. Клиентами я называю собственников квартир, так вот, мои клиенты ждали, когда я выйду из самоизоляции, и с мая по июль было очень много продаж. В это же время произошел скачок цен. Можно сказать, стоимость жилья повышалась с каждым днем. Пик самых высоких цен наблюдался в июле, - пояснил Артем Хрокалов.
Артем Хрокалов считает, что в настоящее время количество сделок не уменьшается, а только увеличивается. Клиенты приобретают квартиры не только за наличку, но и в ипотеку. С его слов, палочкой выручалочкой или самой востребованной программой ипотечного кредитования считается программа "Баспана хит".
- Наверное, одной из самых выгодных программ ипотечного кредитования от банка, является программа от "Жилстройсбербанка", но там необходимо накопить 50% от стоимости жилья, - рассказал риэлтор.
Артем Хрокалов отмечает, что люди продают квартиры в первую очередь для создания удобства, кто-то расширяет жилплощадь, кто-то разделяет ее.
- Сейчас пандемия, и очень многие поняли, что не могут жить в квартирах, пошел спрос на частные дома. Переезд в другую страну, раньше это было очень актуально, сейчас количество желающих уехать стало гораздо меньше, - сказал агент по продажам.
Как выяснилось, среди риелторов есть топ-районов города, где чаще всего продаются квартиры.
- Первые места по продажам занимают районы Кадыра Мырза Али, микрорайон Астана, микрорайон Кунаева, затем идет спрос на квартиры, расположенные в районе Северо-Восток, по улице Циолковского и С. Тюленина, а затем уже идет центр - от остановки 8-ая школа и до Революции. Самый слабый спрос на квартиры можно отметить в районах: Мясокомбинат, Зачаганск, Деркул, Мичурино. Но и там все продается и все покупается, - заверил Артем Хрокалов.
"Ожидаемая цена и реальная цена квартиры - это разные вещи"
Между тем аналитик агентства недвижимости "Контакт" Фарида Кушекова отметила, что цены на недвижимость по сравнению с прошлым годом повысились на 7% и это никак не связано с возможностью получения средств из пенсионных накоплений
- Думаю, повышение цен произошло из-за отложенного спроса на квартиры во время пандемии. Многие потенциальные покупатели отложили свое приобретение квартир из-за введённых карантинных ограничений. Спрос на квартиры был максимально понижен только в апреле-мае 2020 года. В июле уже было оживление на рынке недвижимости, мы вернулись к показателям 2019 года, то есть был отмечен рост продаж, - отметила она. - Что касается снятия пенсионных накоплений на приобретение нового жилья, то повышение цен по этому поводу еще не наблюдалось, к тому же у нас еще не состоялось ни одной сделки по этой программе.
Аналитик агентства недвижимости "Контакт" говорит, что в настоящее время продажи квартир идут хорошо и если сравнивать январь этого и прошлого года, то показатели продаж одинаковые.
Также она объяснила, что есть несколько типов цен на недвижимость, то есть те, которые мы видим на сайте и в объявлениях, это "ожидаемая" цена продавца, но есть еще реальная цена.
- То есть от цены, указанной в объявлении и до цены, с которой они идут на сделку, происходит торг. В прошлом месяце поле торга составило в среднем 6%, - отметила Фарида Кушекова. - Сейчас реальные цены однокомнатной квартиры начинаются от 6 миллионов тенге, цена на двухкомнатные квартиры начинается с 10 миллионов тенге и трехкомнатной квартиры - от 12 миллионов тенге. Самые ходовые сейчас однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Многокомнатные квартиры покупают реже.
Фарида Кушекова говорит, что в их агентстве лидером по заявкам является программа "Баспана хит".
Советы аналитика по продаже недвижимости:
Чтобы обойти мошенников по продажам квартир, аналитик считает, что необходимо обратиться в агентство недвижимости.
- Во многих агентствах присутствует юридическое сопровождение сделки, с полной проверкой документов и задолженностей по коммунальным услугам, - пояснила Фарида Кушекова.
Несколько советов при продаже жилья самостоятельно:
Делать привлекательные фотографии;
Правильно составлять текст (всегда описывайте плюсы продаваемого жилья);
Всегда указывать квадратуру квартиры и площадь кухни (это интересует чаще всего);
Устанавливать объективную цену (опирайтесь при этом не на цены в объявлениях, а на аналитические статьи);
Заглянув в аналитический раздел сайта
Krisha.kz. следует отметить, что средняя цена на недвижимость в Уральске на декабрь 2020 года за 1 квадратный метр составляет 232 тысячи тенге.
Аналитики рассказали, с чем связан рост цен на жильё в РК.
- В рейтинге по стоимости жилья Уральск не входит в десятку городов "самого дорогостоящего жилья".Фото с сайта Krisha.kz.
По мнению аналитиков Krisha.kz, рост цен предложений связан с комплексом факторов, среди которых инфляция, восстановление цен после кризисных 2016-2017 годов, повышенный спрос в связи с запуском ипотечных программ, рост затрат застройщиков на новое жильё, отсутствие иных инструментов для вложений и так далее. Кроме того, продавцы продолжают условно привязывать цены к курсу доллара. Большинство людей, откладывающих средства на жильё, также держат сбережения в долларах. На среднюю стоимость одного квадратного метра влияет и структура рынка — соотношение дорогих и дешёвых объектов.
Подорожают ли квартиры из-за программы по досрочному снятию пенсионных накоплений и госпрограмм?
Влияние будет ограниченным. Причина — накопления казахстанцев крайне незначительны. Доля счетов с суммой свыше 5 млн тенге составляет 2,23 %. Даже объединившись со всеми членами семьи, многие не соберут сумму для первоначального взноса и продолжат копить. Кроме того, ипотеку требуется содержать. Например, по условиям «Баспана Хит» при стоимости жилья 20 миллионов тенге требуется взнос в размере 4 миллионов и ежемесячный платёж более 179 тысяч тенге в течение 15 лет. Соответственно, заработная плата должна составлять от 358 тысяч тенге (при отсутствии других финобязательств).
Скорее всего, возможность снятия пенсионных накоплений приблизит к цели тех, кто и так давно планировал приобрести жильё и имеет существенные накопления либо взял ипотеку ранее.
Подробнее о программе ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд).
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о досрочном снятии части пенсионных накоплений. Программа стартовала 23 января, с этого дня казахстанцы имеют право снять часть своих пенсионных накоплений, в том числе и на улучшение своих жилищных условий.
По информации руководителя ЗКОФ АО "Единый накопительный пенсионный фонд" Кайрата Ихсанова, количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей) по обязательным, обязательным профессиональным и добровольным пенсионным взносам по Западно-Казахстанской области по состоянию на 1 января 2021 года составляет 411 488 единиц, более 22 тысяч из которых вкладчики, достигшие пенсионного возраста. Объем пенсионных накоплений вкладчиков ЗКО составляет более 502 миллиардов тенге.
По данным ЗКОФ АО "ЕНПФ", один человек может иметь несколько индивидуальных пенсионных счетов (ИПС), поэтому количество таких счетов считается единицами. Так, по гражданам, имеющим право на единовременные пенсионные выплаты из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий и оплаты лечения в размере пенсионных накоплений, превышающих «порог достаточности» - 25 431 единица.
Размеры порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2021 год можно посмотреть здесь
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На сайте Tengrinews.kz
общественница Аида Букаева раскритиковала снятие пенсионных накоплений и подчеркнула, что реформу, связанную со снятием средств с ЕНПФ, восприняла отрицательно с самого начала, потому что знала - это повлечет рост цен на жилье.
- Так оно и вышло. Эта реформа "Богатые богатеют, а бедные беднеют!" Потому что ни один учитель со стажем более 20 лет, а тем более медсестра или санитарка, тем более библиотекарь не имеет на своем пенсионном счету даже два миллиона тенге. Эта реформа повлекла резкий скачок цен на жилье. Деньги еще ни один человек не перевел, а за ценами не угнаться и теперь, благодаря этой реформе, за 15 миллионов по программе "Бакытты отбасы" можно купить только однокомнатную. Многодетная семья залезает в кабалу на 20 лет, чтобы ютиться в однушке??? - возмутилась женщина.
Ожидается снижение цен на жилье
Также на сайте Tengrinews.kz
глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова спрогнозировала снижение цен на жилье в Казахстане. Она прокомментировала ажиотажный рост цен на вторичном рынке жилья.
- Это, конечно, рынок продавца. Люди хотят получить за свою квартиру при таком ажиотажном спросе побольше денег. Мне кажется, надо просто выждать и рынок придет в свое настоящее состояние, в соотношение спроса и предложения. Я думаю, к середине мая и июня вы увидите, что все эти цены вернутся к состоянию прошлого года, - отметила Ляззат Ибрагимова. - Поэтому принимайте решения взвешенно, никуда не торопитесь, - попросила она.
Тем не менее, в области действуют и другие государственные программы по приобретению жилья, такие как: "Нурлы жер", "Бакытты отбасы", "7-20-25", "Баспана Хит", "5-10-20".
Коротко об ипотечных программах в БВУ:
"Нұрлы жер"
- ставка по кредиту – до 5%, самые низкие цены на жилье в новостройках, первоначальный взнос – от 20%, можно самому выбрать квартиру в строящемся объекте, имеются налоговые льготы для участников программы.
Участником программы "Бақытты отбасы" могут стать многодетные семьи, неполные семьи и семьи, в которых есть ребенок с ограниченными возможностями. Условия по займу таковы: ставка по кредиту - 2% годовых, минимальный первоначальный взнос - 10% от суммы займа, срок займа до 20 лет, сумма займа в ЗКО до 10 миллионов тенге. По программе можно приобрести новую квартиру в новостройке, квартиру на вторичном рынке или частный жилой дом.
"7-20-25"
- по этой программе можно приобрести только первичное жилье, введённое в эксплуатацию. Ставка по займу - 7% годовых, первоначальный взнос - от 20%, срок займа – до 25 лет, сумма займа в ЗКО до 15 миллионов тенге.
По программе "Баспана Хит"
доступно первичное и вторичное жилье. Ставка вознаграждения - 10,75%, максимальная стоимость жилья - 15 миллионов тенге, первоначальный взнос не менее 20% от рыночной стоимости приобретаемого жилья/доли, максимальная сумма займа 80% от рыночной стоимости приобретаемого жилья/доли, срок займа до 15 лет.
"5-10-20"
- подать заявку на участие в программе могут очередники акимата на жилье. По программе можно приобрести только новое жилье. Ставка по кредиту составит - 5%, первоначальный минимальный взнос - от 10%, срок займа – до 20 лет. Максимальная сумма займа до 12 миллионов тенге.
Совсем недавно депутат Мажилиса Аманжан Жамалов обратился с запросом
к премьер-министру Аскару Мамину с просьбой установить предельные цены на квадратный метр жилья по всем государственным ипотечным программам.
Аманжан Жамалов напомнил, что президент страны на расширенном заседании правительства поручил принять действенные меры по сдерживанию ажиотажа и цен на рынке недвижимости.
- Учитывая поручение президента, прошу правительство и агентство по защите конкуренции принять действенные меры по ограничению роста цен на жилье: провести анализ причин повышения цен на жилье и провести работу по выявлению фактов антиконкурентного поведения на рынке жилья; установить предельные цены на квадратный метр жилья по всем государственным ипотечным программам; предусмотреть обязательства строительных компаний по развитию отечественного производства и импортозамещения строительных материалов при получении мер государственной поддержки, - сказал Аманжан Жамалов на заседании Мажилиса.
По его словам за 2020 год цены на новое жилье выросли на 5%, на вторичное жилье - на 13,2%.
По данным портала Krisha.kz, средние цены на рынке жилья Казахстана за такой и без того нелегкий 2020 год выросли аж на 17,2 %.
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