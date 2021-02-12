Несколько советов при продаже жилья самостоятельно: Делать привлекательные фотографии; Правильно составлять текст (всегда описывайте плюсы продаваемого жилья); Всегда указывать квадратуру квартиры и площадь кухни (это интересует чаще всего); Устанавливать объективную цену (опирайтесь при этом не на цены в объявлениях, а на аналитические статьи);

В рейтинге по стоимости жилья Уральск не входит в десятку городов "самого дорогостоящего жилья". Фото с сайта Krisha.kz.

5%

, самые низкие цены на жилье в новостройках, первоначальный взнос – от 20%, можно самому выбрать квартиру в строящемся объекте, имеются налоговые льготы для участников программы.

Участником программы "Бақытты отбасы" могут стать многодетные семьи, неполные семьи и семьи, в которых есть ребенок с ограниченными возможностями. Условия по займу таковы: ставка по кредиту - 2% годовых, минимальный первоначальный взнос - 10% от суммы займа, срок займа до 20 лет, сумма займа в ЗКО до 10 миллионов тенге. По программе можно приобрести новую квартиру в новостройке, квартиру на вторичном рынке или частный жилой дом.