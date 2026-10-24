На смарт-часах и наушниках в РК заработали ЭКГ и измерение давления

Также часы анализируют дыхание во время ночного отдыха. Если прибор заметит признаки апноэ (опасных задержек дыхания во сне), пользователь получит предупреждение.

Казахстанцам стали доступны передовые медицинские сервисы на смарт-часах Apple Watch, Samsung Galaxy Watch и наушниках AirPods Pro. Владельцы гаджетов теперь могут измерять давление, снимать ЭКГ, проверять слух и отслеживать риски апноэ сна в реальном времени.

Ранее эти функции блокировались на территории страны из-за отсутствия локальных регуляторных разрешений. Минздрав Казахстана договорился с производителями напрямую, поэтому все будущие медицинские обновления Apple и Samsung теперь будут выходить в РК одновременно с мировым релизом.

Что умеют смарт-часы

Устройства Apple Watch и Samsung Galaxy Watch научились фиксировать признаки аритмии и мерцательной предсердной активности. Результаты ЭКГ сохраняются на смартфоне в формате PDF — их можно сразу отправить лечащему врачу.

Также часы анализируют дыхание во время ночного отдыха. Если прибор заметит признаки апноэ (опасных задержек дыхания во сне), пользователь получит предупреждение.

На часах Samsung через приложение Health Monitor дополнительно запустили измерение артериального давления. Чтобы датчики выдавали точные показатели, раз в 28 дней устройство нужно калибровать обычным тонометром с манжетой.

Наушники вместо слухового аппарата

Пользователи AirPods Pro теперь могут пройти клинический тест слуха прямо дома через приложение «Здоровье». Процедура занимает несколько минут и определяет порог восприятия разных частот.

При выявлении легкой или умеренной тугоухости наушники активируют режим персонального слухового аппарата. Устройство автоматически подстраивает окружающие звуки и речь собеседника под индивидуальные особенности слуха.

Как активировать новые функции

Для запуска сервисов нужно обновить операционную систему на смартфоне, часах и наушниках до последней версии. После этого настройки станут доступны в приложениях «Здоровье» (Apple) или Samsung Health Monitor.

В Минздраве напоминают: носимые устройства помогают вовремя заметить тревожные симптомы, но не заменяют профессиональную диагностику. При любых подозрениях на проблемы с сердцем или слухом следует обращаться к врачу.