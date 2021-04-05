На сохранение и содержание коллекции денег не просил: владелец сада-питомника в ЗКО ответил на критику казахстанского ученого

– Учеными ведется масштабная производственная и научная работа, сопоставимая с деятельностью научно-исследовательского института. Результаты этих работ имеют решающее значение для развития промышленного и интенсивного садоводства, и, что важно, не только в Западном Казахстане. Яблоки в прошлом столетии экспортировались в Европу, занимали призовые места на всемирных выставках. Ученые уже проделали значительную работу. На данный момент проходят испытания на стадии сада-питомника. Теперь требуется закладка промышленного сада, на что средств не осталось, ведь все изыскания они вели за свой счет. В связи с этим ученые стремились получить грант на коммерциализацию проекта, но не были поддержаны. О ценности питомника писали коллеги - ведущие ученые-садоводы России, отмечая, что питомника такого уровня нет и в их стране. Однако точку зрения научного сообщества не поддерживает Минсельхоз, дежурно отписываясь от предложения обратить внимание на столь значительное научное достояние, без которого восстановление и дальнейшее развитие садоводства невозможны, - отметила депутат.Недостаточно уникальный сад Председатель правления Ассоциации производителей саженцев Республики Казахстан Серик Садыков во время брифинга в центральной службе коммуникаций заявил, что уральский садовод Кайрат Каримов в прошлом году получил статус элитного семеноводческого хозяйства. – Мы с коллегами-учеными ознакомились с обращением депутата и были удивлены тем, что было там изложено. Да, мы согласны с тем, что любая коллекция агро-, биоразнообразия ценна как для будущего поколения, так и для селекционной работы. Однако тот материал, который представлен в саду Кайрата Каримова, не может служить основанием для селекционных работ. В обращении депутата говорится, что сад Кайрата Каримова уникален и не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Коллекцию яблок нельзя сравнивать с генофондом нашего института, который был основан в 1937 году. В нашей коллекции более 2,5 тысячи сортов, отбирались именно ценные образцы. Только они могут служить донорами для создания новых отечественных сортов, - заявил Серик Садыков. Он также не согласился с Ириной Смирновой по поводу того, что в саду-питомнике ведется масштабная производственная и научная работа. – Если это действительно так, то почему Кайрат Каримов не прошел конкурс по коммерциализации? Дело в том, что все ученые Казахстана находятся в одинаковых условиях и требования к научным проектам для всех одинаковые. (...) В этом конкурсе Кайрат Каримов также мог участвовать, тем более сохранение коллекции и поддержание жизнеспособности не единовременная выплата, а требует постоянных вложений. На создание одного сорта уходит от 15 до 25 лет. Наш институт готов помочь Кайрату Каримову во всестороннем изучении, но для этого нам необходимо дать объективную оценку созданному саду, провести экспертизу. Мы в начале года обсуждали с Кайратом и его супругой Розой совместную работу по генофонду и по селекции. Необходимо отличать научный подход от любительских изысканий, - заключил Серик Садыков. Озвученное мнение, что я являюсь «садоводом-любителем» считаю ошибочным Сам Кайрат Каримов сообщил, что не согласен с таким мнением, так как на протяжении нескольких лет они с супругой ведут научную работу, пишут научные статьи, участвуют в международных конференциях и завершают обучение в аспирантуре российского вуза, но никак не занимаются именно любительским садоводством. – Мы пишем научные диссертации по сортоизучению и изучению сорто-подвойных комбинаций яблони для условий резко-континентального климата. Такие научные работы проводились в основном только для южных и юго-восточных регионов Казахстана. Работаем со многими учеными и селекционерами стран СНГ, заключили договор о взаимном сотрудничестве с Ботаническим садом МГУ имени Ломоносова и многими другими научными институтами.
Прозвучало мнение, что необходимо отличать научный подход от любительских изысканий. Мы работаем по программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур, разработанной Всесоюзным научно-исследовательским институтом садоводства им.И.В.Мичурина в городе Мичуринске в 1973 году. Этой же программой и методикой на протяжении десятилетий руководствуется и наш КазНИИПО. Одним из авторов этой методики является наш научный консультант, авторитетный ученый, доктор сельскохозяйственных наук, потомственный садовод Ирина Исаева.Сортами Исаева засажены 40% садов бывшего СССР Сад Кайрата Каримова носит имя Сергея Исаева, ученика и последователя Мичурина, который после смерти учителя возглавил всю селекционную работу с плодовыми и в питомнике собрана наиболее полная коллекция его сортов. – Сортами Сергея Исаева были засажены 40% садов бывшего СССР. Я не подавал заявку на коммерциализацию, так как у меня нет аккредитации как научного учреждения. В связи с этим в 2021 году я подал заявку совместно с ЗКАТУ на проектно-целевое финансирование, но, к сожалению, ее даже не рассматривали. На сохранение и содержание своей коллекции я помощи не просил, мне была нужна поддержка государства для продолжения исследований в промышленном саду. Я думаю, что частный сад, которому несколько лет, просто нельзя сравнивать с помологическим государственным садом, который собирался десятилетиями. Еще раз хочу напомнить, что я являюсь частным питомником, но я выполняю огромную научно-производственную работу, которая необходима для дальнейшего развития садоводства в регионах с суровыми климатическими условиями, а масштабы и значимость нашей работы могут понять только ученые-практики, - говорит Кайрат Каримов. ЗКО в Ассоциации производителей саженцев РК считают "не совсем перспективным для садоводства регионом", но несмотря на это, по словам Каримова, у нас есть свое исторически сложившееся садоводство. Уральск находится в русле трех рек и имеет богатый природно-ресурсный потенциал для садоводства. – Уральские сады описывались краеведами в 18-19 веках. До революции в окрестностях Уральска насчитывалось около 2500 яблоневых садов. Уральский анис в 1910 году был отмечен Золотой медалью на всемирной выставке в Париже. В советское время наши Барбастауские сады показывали один из лучших результатов по всему Советскому Союзу по урожайности. В нашем климате можно выращивать крупноплодные яблоки с богатым биохимическим составом, - заключил Кайрат Каримов. Их труд бесценен Профессор кафедры плодоовощеводства и ореховодства КазНАУ Гульфаридат Кампитова тоже возмутилась мнением Серика Садыкова и назвала его некомпетентным и недалеким по вопросам садоводства, а тех, кто его поддерживали, абсолютно не владеющими ситуацией или намеренно лоббирующими его интересы. – Серик Садыков не видит перспективу развития садоводства в западном регионе. Ведь именно этот регион вносит огромный вклад в развитие экономики нашей страны. Сад Кайрата Каримова может не только частично обеспечивать население витаминной продукцией, но и наладить промышленное выращивание. В питомнике Каримова исследования проводятся на высоком методическом уровне. Они проводят огромную работу по интродукции, адаптации и отбору сортов плодовых культур, приспособленных к суровым климатическим условиям, в том числе и для Западно-Казахстанского региона. В этом их труд бесценен. Вот где нужно благодарить их за эту работу и оказывать всевозможную поддержку. К большому сожалению, складывается впечатление, что КазНИИПО намерен поддерживать только те структуры, которые им выгодны, а это в основном южные регионы садоводства. Я думаю, Казахстан наш общий дом, и каждый из нас должен заботиться о нашей стране, где бы мы не находились, - отметила профессор. Напомним, в распоряжение редакции "МГ" попало письмо, адресованное президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, в котором выдающиеся ученые России просят оказать содействие садоводу из ЗКО Кайрату Каримову. Они назвали коллекционный сад Кайрата Каримова уникальным питомником, в котором собран ценнейший, не имеющий аналогов в России и на постсоветском пространстве генофонд плодовых культур. По словам ученых, Кайрат Каримов и его супруга ведут масштабную производственную и научную работу по сортоизучению и подбору сорто‑подвойных комбинаций яблони. Результаты этих работ имеют решающее значение для развития промышленного садоводства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.