На сохранение и содержание коллекции денег не просил: владелец сада-питомника в ЗКО ответил на критику казахстанского ученого

На сохранение и содержание коллекции денег не просил: владелец сада-питомника в ЗКО ответил на критику казахстанского ученого

Несмотря на проводимую научную работу, Кайрата Каримова назвали садоводом-любителем, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова обратилась в министерство сельского хозяйства с запросом, в котором затронула вопрос сада-питомника из ЗКО Кайрата Каримова. Возмущение депутата По словам Ирины Смирновой, в саду-питомнике Кайрата Каримова и его супруги Розы Умурзаковой собран не имеющий аналогов на постсоветском пространстве генофонд плодовых культур. Это 200 сортов и 80 видов вегетативно размножаемых клонов подвоев яблони, 170 сортов и гибридных форм ви