Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу аппарата акима Атырауской области. Иллюстративное фото с сайта www.m-astana.kz Иллюстративное фото с сайта www.m-astana.kz Несчастный случай произошел утром 26 января. В пять часов утра в клинике ТШО, в Жылыойском районе, скончался 42-летний работник ТОО «Имстальком», приехавший на заработки из ВКО. Еще один работник 1991 года рождения, контактировавший с погибшим, был транспортирован в Атырау и находится под наблюдением врачей. Медики поставили диагноз «менингит, менингококкцемия». Еще трое людей также находятся в клиники ТШО, где за ними ведется наблюдение. Каких-либо заболеваний инфекционного характера у них не обнаружено.