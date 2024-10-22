На Тенгизе замечена самая маленькая птица в Казахстане и Европе

Специалисты экологической группы ТШО сделали интересное открытие в вахтовом поселке на Тенгизском месторождении, сфотографировав птицу Голдкрест - Сарыбас шөже или Желтоголовый королёк, которая имеет самый маленький размер из всех птиц Казахстана.

Специалисты экологической группы ТШО сделали интересное открытие в вахтовом поселке на Тенгизском месторождении, сфотографировав птицу Голдкрест - Сарыбас шөже или Желтоголовый королёк, которая имеет самый маленький размер из всех птиц Казахстана.

20 октября консультант по биоразнообразию заметил четыре особи птицы уникального вида. Как стало известно, специалисты фиксируют миграцию всех птиц через Тенгиз в теплое время. По всей видимости, они были замечены во время миграции в теплые края.

— Для нашего региона это редкая птица, так как она обычно населяет лесные массивы. Однако деревья, посаженные в в вахтовом поселке на Тенгизе, предоставили крошечному путешественнику место кратковременного отдыха во время его долгого миграционного полета. При весе всего 5 граммов, что сравнимо с некоторыми крупными насекомыми, эта птица не только самая маленькая в Казахстане, но и одна из самых маленьких птиц в Европе. Желтоголовый королек входит в тройку самых маленьких птиц в мире, сразу после знаменитой колибри. Как и его аналог, Голдкрест требует частого питания для поддержания быстрого метаболизма, - сообщили специалисты экологической группы.

Отметим, что эта крошечная птица, названная в честь своей характерной ярко-желтой короны, отличается не только своими размерами. Несмотря на небольшой рост, она обладает мощным голосом, наполняющим воздух громкими мелодичными трелями, которые усиливают естественные звуки, окружающие вахтовых рабочих на Тенгизском месторождении.