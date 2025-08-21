Ведомство уверяет, что регион получает газа больше, чем требуется, а очереди связаны с работой мелких заправок.

На официальной странице акимата ЗКО , что, по информации Министерства энергетики, ситуация с обеспечением сжиженным газом в области стабильная. Регион получает больше топлива, чем требуется по заявке. В августе при потребности 4 500 тонн выделено 5 767 тонн — это на 21% больше. Аналогичная ситуация была и в предыдущие месяцы, когда поставки превышали заявки в среднем на 14%.

— Наблюдаемые очереди на отдельных заправках и временное закрытие некоторых АГЗС связаны с особенностями работы малых участников рынка.

Из 110 автогазозаправочных станций региона 39 — это небольшие АГЗС, получающие по плану распределения малые объемы газа (менее 20 тонн в месяц). Как правило, они реализуют весь свой месячный объем в первой декаде, после чего временно приостанавливают свою деятельность до поступления следующей партии. Это приводит к перераспределению нагрузки и временному ажиотажу на крупных сетевых АГЗС, которые обеспечены топливом в полном объеме и работают в штатном режиме, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что заявления о дефиците или несправедливом распределении газа не соответствуют действительности. Министерство энергетики держит ситуацию под контролем и вместе с местными властями обеспечивает стабильное снабжение всех потребителей.

Ранее замакима ЗКО Мирас Мулкай говорил, что в конце июня и июля 2025 года возникал дефицит газа. По его словам такие перебои могут возникать, когда один из заводов уходит на плановый ремонт. Руководитель управления энергетики и ЖКХ области Бейимбет Мусин добавил, что за последние три года в ЗКО выросло потребление газа и увеличилось количество автомобилей, которые используют его как топливо.