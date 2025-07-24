В регионе вновь наблюдается дефицит сжиженного газа. На некоторых уральских заправках очередей нет, но там отпускают топливо только по талонам, на других же наблюдаются немалые очереди.

В регионе вновь наблюдается дефицит сжиженного газа. На некоторых уральских заправках очередей нет, но там отпускают топливо только по талонам, на других же наблюдаются немалые очереди.

— На газу конечно ездить дешевле, чем на бензине. Но вот эти перебои с газом очень напрягают. Иногда приходится выстаивать на заправках час, чтобы пополнить бак топливом. Это разве нормально? Вот каждый год одно и то же, — говорит водитель из Уральска.

По словам и.о руководителя управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Беймбета Мусина, согласно плану поставок сжиженного нефтяного газа на 3 квартал 2025 года для области на июль предусмотрено 3543 тонны из ресурсов ТОО «Жаикмунай». На сегодняшний день основной план на июль заводом-поставщиком исполнен на 100%.

— Министерством энергетики для покрытия потребности в регионе дополнительно выделено 1000 тонн сжиженного нефтяного газа из ресурсов ТОО «Жаикмунай». По состоянию на 24 июля отгрузка составила 461 тонну. В августе на заводе ТОО «Жаикмунай» пройдет плановый ремонт. В целях покрытия потребности в начале августа министерством энергетики выделен дополнительный объём из ресурсов АО «СНПС-Актобемунайгаз» в размере 1152 тонны. В ближайшее время планируется распределение выделенных объёмов, — пояснил Беймбет Мусин.

Спикер ответил, почему в области наблюдаются очереди. В регионе отпускают газ более 20 субъектов, из них пять крупных.

— Мелкие предприятия, оперирующие менее пяти АГЗС, реализуют выделяемые объёмы в первой половине месяца. В связи с этим автолюбители области вынуждены заправляться на АГЗС крупных операторов, что увеличивает нагрузку и ведет к образованию очередей, — пояснил и.о руководителя управления.

К слову, сейчас в Уральске установлена цена на сжиженный газ — 77 тенге, в более 200 километров от областного центра газ продают по 82 тенге.