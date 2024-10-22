Умирать накладно: на 87% подорожали ритуальные услуги в ЗКО

В ряде регионов был отмечен колоссальный рост цен, заметно превышающий среднереспубликанский. Так, в Западно-Казахстанской области ритуальные услуги подорожали сразу на 87,7% за год, в Жетысуской — на 33,3%, в Астане — на 30,3%, в Мангистауской области — на 27,9%, в Костанайской — на 25,5%, в Карагандинской — на 25%, в Абайской области — на 23,2%. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Жамбылской области: на 1,2%

В сегмент ритуальных услуг входят погребение и кремация, подготовка к ним, покупка места на кладбище, а также содержание могил и мавзолеев, но не входит какая-либо деятельность, связанная с религиозными погребальными услугами, а также уход за местом на кладбище.

По данным аналитического портала Finprom,kz, стоимость ритуальных услуг по итогам сентября 2024 года увеличилась в годовой динамике на 11,6%.

При этом в ряде регионов был отмечен колоссальный рост цен, заметно превышающий среднереспубликанский. Так, в Западно-Казахстанской области ритуальные услуги подорожали сразу на 87,7% за год, в Жетысуской — на 33,3%, в Астане — на 30,3%, в Мангистауской области — на 27,9%, в Костанайской — на 25,5%, в Карагандинской — на 25%, в Абайской области — на 23,2%. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Жамбылской области: на 1,2%.

При этом в половине регионов страны — Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Алматы и Шымкенте — цены остались на уровне прошлогодних.

Приведём печальную статистику по смертности. За январь–июль текущего года в Казахстане ушли из жизни 78 тысяч человек — на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Самый заметный показатель был зафиксирован в Алматы. Далее идут Карагандинская и Туркестанская области. Наименьшие показатели наблюдались в Улытауской, Атырауской и Мангистауской областях.

Коэффициент смертности за семь месяцев текущего года составил 6,64 на 1000 человек. Наибольшие показатели были отмечены в Северо-Казахстанской (11,65), Восточно-Казахстанской (11,49) и Костанайской (10,16) областях, наименьшие — в столице (3,88), Шымкенте (4,04) и Мангистауской области (4,65).