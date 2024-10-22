В Казахстане ввели запрет на выделение земель в зонах затопления

Премьер-министр Казахстана подписал распоряжение о порядке предоставления земельных участков. Его основной целью является предотвращение выделения земель в зонах, подверженных затоплению.
Для этого утвержден план действий, который включает:
- Разработку требований к данным о зонах затопления;
- Создание системы для сбора и хранения этих данных;
- Сбор информации о зонах затопления местными органами;
- Публикацию данных на публичной кадастровой карте;
- Обновление границ водоохранных зон с учетом зон затопления;
- Контроль за правильностью выделения земель в водоохранных зонах;
- Корректировку градостроительных планов.
План будет реализован до конца 2027 года. В это время местные власти обязаны не выделять земли в зонах затопления, пока не будут выполнены все мероприятия. Также местные органы должны регулярно отчитываться о ходе выполнения плана в министерство сельского хозяйства. В свою очередь, минсельхоз будет предоставлять отчеты в правительство каждые полгода.