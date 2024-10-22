В Казахстане ввели запрет на выделение земель в зонах затопления

План будет реализован до конца 2027 года. В это время местные власти обязаны не выделять земли в зонах затопления, пока не будут выполнены все мероприятия. Также местные органы должны регулярно отчитываться о ходе выполнения плана в министерство сельского хозяйства. В свою очередь, минсельхоз будет предоставлять отчеты в правительство РК каждые полгода.

Премьер-министр Казахстана подписал распоряжение о порядке предоставления земельных участков. Его основной целью является предотвращение выделения земель в зонах, подверженных затоплению.

Для этого утвержден план действий, который включает:

Разработку требований к данным о зонах затопления;

Создание системы для сбора и хранения этих данных;

Сбор информации о зонах затопления местными органами;

Публикацию данных на публичной кадастровой карте;

Обновление границ водоохранных зон с учетом зон затопления;

Контроль за правильностью выделения земель в водоохранных зонах;

Корректировку градостроительных планов.

План будет реализован до конца 2027 года. В это время местные власти обязаны не выделять земли в зонах затопления, пока не будут выполнены все мероприятия. Также местные органы должны регулярно отчитываться о ходе выполнения плана в министерство сельского хозяйства. В свою очередь, минсельхоз будет предоставлять отчеты в правительство каждые полгода.