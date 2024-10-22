Класс автостраховки в Казахстане будут снижать за серьёзные ДТП и нарушения

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило изменения в правила страховой деятельности, в том числе в систему "бонус-малус", которая используется в обязательном автостраховании. Основное изменение — расширение системы до 18 классов, где самый низкий — М2.

Согласно пояснительной записке, если водитель станет виновником серьезного ДТП с тяжелыми последствиями (например, гибель или инвалидность), его класс автоматически снизится до М2. Новая система также будет учитывать не только количество аварий, но и степень нанесенного ущерба: за небольшие повреждения класс будет понижаться менее строго. В дополнение вводятся коэффициенты за нарушение ПДД: несколько крупных нарушений (например, превышение скорости или вождение в нетрезвом виде) приведут к снижению класса и увеличению стоимости страховки.

Изменения направлены на повышение безопасности на дорогах. Документ опубликован для обсуждения на сайте "Открытые НПА" до 4 ноября.