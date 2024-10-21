Казахстанский автопром показал небольшой рост на фоне спада

Несмотря на рост в сентябре, с начала года выпущено на 16,7% меньше машин, чем в прошлом году. За девять месяцев произведено 82,9 тысячи автомобилей, тогда как в 2023 году было 99,5 тысячи.

По данным Бюро национальной статистики, в сентябре 2024 года было выпущено 10,1 тысячи автомобилей, что на 8% больше, чем в августе. В мае 2024 года производство легковых автомобилей сильно снизилось — на 38,4%. Июнь и июль показали самые низкие результаты за последние три года. Но в августе выпуск снова начал расти (+48,5%), а в сентябре достиг отметки в 10 тысяч машин, вернувшись на уровень начала года. Обычно начало года всегда слабое, но 2024-й может стать исключением.

Несмотря на рост в сентябре, с начала года выпущено на 16,7% меньше машин, чем в прошлом году. За девять месяцев произведено 82,9 тысячи автомобилей, тогда как в 2023 году было 99,5 тысячи.

В мае, когда производство упало, импорт кузовов для машин тоже снизился. В июне импорт был на исторически низком уровне – всего 2,8 тысячи. Но в июле и августе ситуация улучшилась. За восемь месяцев 2024 года импорт кузовов снизился на 33,6% по сравнению с 2023 годом, в основном из-за уменьшения поставок из Южной Кореи, Узбекистана и Китая.