Легенды прошлого и машины будущего: казахстанцы восстанавливают ретро-автомобили и создают электрокары

В советское время молодежь увлекалась авиамоделизмом: они создавали модели самолетов и мечтали стать конструкторами или пилотами. В наше время молодое поколение занимается робототехникой и сборкой электромобилей, в том числе на солнечных батареях. Эти проекты создаются не только в специализированных центрах, но и в домашних условиях.

В советское время молодежь увлекалась авиамоделизмом: они создавали модели самолетов и мечтали стать конструкторами или пилотами. В наше время молодое поколение занимается робототехникой и сборкой электромобилей, в том числе на солнечных батареях. Эти проекты создаются не только в специализированных центрах, но и в домашних условиях. Например, 34-летний Тимур Мурзабеков собрал свой автомобиль «Тулпар моно трайк» прямо во дворе собственного дома. Работал над ним по выходным, с весны до лета. Для Тимура это хобби, а основная его работа — в акимате Акмолинской области.

Фото предоставлено Тимуром Мурзабековым

— Это полностью моя разработка, от идеи до воплощения. Конструкция рамы выполнена из профильной трубы 25 мм, сваренной под разными углами. Я сам спроектировал все детали. Дизайн экстерьера напоминает бюджетную версию Lamborghini — стиль с элементами свернутой бумаги. Простота конструкции позволяет заменять двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и коробку передач (КПП) на электродвигатель. Сейчас установлен бензиновый двигатель от мототехники мощностью 15 лошадиных сил. Езжу на автомобиле за городом, так как он не зарегистрирован в государственных органах. У меня есть идея для нового проекта, но пока нет возможности её реализовать, — поделился Тимур Мурзабеков.

Фото предоставлено Тимуром Мурзабековым

По его словам, создание этого автомобиля обошлось примерно в полмиллиона тенге. Ранее он уже собирал копии действующих автомобилей.

Тем временем в Уральском университете тестируют новую разработку студенческого конструкторского бюро — электромобиль. По данным телеканала 24KZ, это экологически чистое транспортное средство выполнено из авиационного алюминия и весит всего 300 килограммов. Благодаря аэродинамическому дизайну автомобиль не только набирает скорость быстрее, но и выглядит футуристично. Без подзарядки электромобиль может проехать до 250 километров, а управлять им можно с планшета или смартфона. Максимальная скорость — 100 километров в час. На создание 3D-модели электрокара студентам и ученым потребовалось полтора года. Для облегчения конструкции был специально заказан композитный материал, а сборку они осуществили самостоятельно. Полная зарядка от обычной розетки занимает всего 2,5 часа. Уральский университет регулярно представляет инновационные разработки в области транспорта.

Стопкадр с репортажа телеканала 24KZ





Стопкадр с репортажа телеканала 24KZ





В 2023 году житель Актобе Владимир Силевич собственными руками собрал электромобиль на солнечной энергии и теперь путешествует на нем по стране. На создание этого автомобиля у него ушло два месяца и два миллиона тенге. На своем электрокаре он уже преодолел 5000 километров, следуя по маршруту Актобе — Байконур — Кызылорда — Шымкент — Алматы — Талдыкорган — Текели — Караганда — Астана. В его дальнейших планах — поездка в Кокшетау и Костанай. В Алматы Владимир также успел принять участие в гонках, где занял второе место.

Фото с сайта gov.kz

А вот, 30-летний житель Темиртау Евгений Бондаренко потратил три года на создание собственного бэтмобиля. Несмотря на то, что он не является автомехаником, его страстное желание воплотить мечту в жизнь взяло верх. Евгений работает в сфере онлайн-торговли, и его деятельность косвенно связана с автотоварами и запчастями для транспортных средств. С детства он был поклонником фильмов о Бэтмене и саги «Темный рыцарь», что вдохновило его на этот проект. Свой первый чертеж Евгений нарисовал прямо на полу у себя дома. Фото из социальной сети Евгения Бондаренко

Костанайский пенсионер Юрис Мамедов своими руками превратил старую «Волгу» в кабриолет. Точную стоимость рестайлинга он не подсчитывал, но отметил, что самые дорогие элементы — это обшивка салона и оригинальные запчасти.

Фото с сайта Tengrinews

— Я купил её в ужасном состоянии, практически металлолом. Решил переделать в кабриолет. Сам перешивал, заказывал детали, привозил их, и собрал машину для души. Летом иногда выезжаем на ней. Кузов сохранился старого образца, но вся ходовая часть — современная. Радость испытываешь, когда что-то создаёшь своими руками, это даёт прилив адреналина, — рассказал Юрис.

В прошлом Юрис Мамедов был водителем и с юности являлся ударником труда. В семейном архиве у него хранится множество почётных грамот. После выхода на пенсию его профессиональная деятельность переросла в хобби. Многие удивляются тому, что в 73 года он продолжает заниматься автомобилями. Помимо кабриолета, он также «реанимировал» два автомобиля ГАЗ-21 и 412-й Москвич.

Фото с сайта Tengrinews

Устькаменогорец Станислав Семенов восстановил легендарный СМЗ С-3А, известный в народе как «Моргуновка». Этот автомобиль получил свою популярность благодаря актеру Евгению Моргунову, сыгравшему роль Бывалого в комедии Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Двухместная четырёхколёсная мотоколяска выпускалась с 1958 по 1962 год, и сегодня найти её в идеальном состоянии крайне сложно. Однако Семенову удалось вернуть этому раритетному авто первоначальный вид, и теперь он регулярно ездит на нём, привлекая внимание любителей ретро-автомобилей.



