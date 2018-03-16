Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

На трассах ЗКО 54 участка, где возможны переливы - ДЧС ЗКО

На трассах республиканского значения подобных участков спасатели насчитали 34, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники ДЧС ЗКО проводят работы по недопущению паводковой ситуации в регионе. Как сообщил начальник отдела чрезвычайных ситуаций Бахытжан ИХСАНОВ, толщина льда на реке Урал на сегодняшний день составляет 35-40 сантиметров, на реке Чаган - 10 сантиметров, Деркул и малых реках до 61 сантиметра. Уровень промерзания почвы в регионе максимальный - 135 сантиметров, минимальный - 54 сантиметра, - пояснил Бахытжан ИХСАНОВ. Общий запас воды в с
gorod
На трассах ЗКО 54 участка, где возможны переливы - ДЧС ЗКО
На трассах республиканского значения подобных участков спасатели насчитали 34, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники ДЧС ЗКО проводят работы по недопущению паводковой ситуации в регионе. Как сообщил начальник отдела чрезвычайных ситуаций Бахытжан ИХСАНОВ, толщина льда на реке Урал на сегодняшний день составляет 35-40 сантиметров, на реке Чаган - 10 сантиметров, Деркул и малых реках до 61 сантиметра. Уровень промерзания почвы в регионе максимальный - 135 сантиметров, минимальный - 54 сантиметра, - пояснил Бахытжан ИХСАНОВ. Общий запас воды в слое снега в среднем по области в 2018 году составляет 53 миллиметра, когда в 2017 году снега было 75 миллиметров. Количество выпавших осадков за первую декаду марта больше нормы. Также в ДЧС ЗКО сообщили, что на автодорогах республиканского значения имеется 459 водопропускных труб, на автодорогах областного и районного значения - 1140 труб. Определены места возможного перелива через дороги - республиканские - 34, областные - 54. - Дорожными службами области взяты на контроль места возможных переливов, проводится работа по открытию водопропускных труб, - отметил Бахытжан ИХСАНОВ. На территории Уральска для беспрепятственного пропуска талых вод в Зачаганском поселковом округе в микрорайонах Болашак, Балауса и Сарытау установлены водопропускные трубы и проведены работы по обваловке Сарытау с отводом талых вод к дамбе по улице Айткулова, обваловка микрорайонов Балауса, Болашак, ПДП-1 и ПДП-2 в поселке Деркул.
паводок трасса

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article