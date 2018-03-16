На трассах ЗКО 54 участка, где возможны переливы - ДЧС ЗКО

На трассах республиканского значения подобных участков спасатели насчитали 34, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники ДЧС ЗКО проводят работы по недопущению паводковой ситуации в регионе. Как сообщил начальник отдела чрезвычайных ситуаций Бахытжан ИХСАНОВ, толщина льда на реке Урал на сегодняшний день составляет 35-40 сантиметров, на реке Чаган - 10 сантиметров, Деркул и малых реках до 61 сантиметра. Уровень промерзания почвы в регионе максимальный - 135 сантиметров, минимальный - 54 сантиметра, - пояснил Бахытжан ИХСАНОВ. Общий запас воды в с