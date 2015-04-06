На трассе Актобе-Уральск перевернулся автобус – четверо погибших (фото, обновляется)

Еще двое в крайне тяжелом состоянии отправлены в областную клиническую больницу Уральска. Всего пострадавших 16 человек – у них скелетные травмы разной степени тяжести, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с места трагического события. Автокатастрофа случилась на территории Сырымского района ЗКО недалеко от поселка Алгабас в 5.30 утра сегодня, 6 апреля. Перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Шымкента. Предварительно, автобус направлялся в Москву. В салоне было 64 человека, включая водителей, среди них одна беременная. Сообщение на пульт экстренным службам поступило через два ч