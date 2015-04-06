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Происшествия

На трассе Актобе-Уральск перевернулся автобус – четверо погибших (фото, обновляется)

Еще двое в крайне тяжелом состоянии отправлены в областную клиническую больницу Уральска. Всего пострадавших 16 человек – у них скелетные травмы разной степени тяжести, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с места трагического события. Автокатастрофа случилась на территории Сырымского района ЗКО недалеко от поселка Алгабас в 5.30 утра сегодня, 6 апреля. Перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Шымкента. Предварительно, автобус направлялся в Москву. В салоне было 64 человека, включая водителей, среди них одна беременная. Сообщение на пульт экстренным службам поступило через два ч
gorod
На трассе Актобе-Уральск перевернулся автобус – четверо погибших (фото, обновляется)
Еще двое в крайне тяжелом состоянии отправлены в областную клиническую больницу Уральска. Всего пострадавших 16 человек – у них скелетные травмы разной степени тяжести, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с места трагического события.
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Автокатастрофа случилась на территории Сырымского района ЗКО недалеко от поселка Алгабас в 5.30 утра сегодня, 6 апреля. Перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Шымкента. Предварительно, автобус направлялся в Москву. В салоне было 64 человека, включая водителей, среди них одна беременная. Сообщение на пульт экстренным службам поступило через два часа, в 7.20. Корреспонденту портала "Мой ГОРОД" очевидцы трагедии сообщили, что автобус упал с моста в реку Анкаты. В основном в автобусе находились граждане Узбекистана, которые ехали на работу в Москву. Как сообщили в управлении здравоохранения по ЗКО, на место аварии направлено пять реанимобилей, пять бригад скорой помощи, а также санавиация. По информации на 9.50 местного времени, на месте работают спасатели ДЧС ЗКО, полицейские и местные исполнительные органы. Всех раненых забрали в больницы, остальных пассажиров попутным транспортом отправляют в близлежащие населенные пункты. Очевидцы говорят, что они не знают, как произошло ДТП, потому что в это время они спали. Очнулись, когда только упали вниз. По словам главврача Сырымской ЦРБ Асхата Дуйсенгалиева, который сейчас находится на месте ЧП, всего в город направлены 23 человека с тяжелыми травмами. Они госпитализированы в областную клиническую больницу. Как стало известно, тела двух погибших пассажиры вытащили наружу самостоятельно, третьего вытащили из салона, его придавило крышей автобуса. Выяснилось, что он сидел  на заднем сиденье. Четвертое тело извлекли из-под автобуса. Все четверо погибших - мужчины, все - граждане Узбекистана.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА
авария

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