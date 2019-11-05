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Социум

На трассе в Актюбинской области умер гражданин Таджикистана

Сейчас устанавливается причина смерти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ДЧС сообщили, что в 6.40 в трассовый медико-спасательный пункт «Карабутак» сотрудниками ДПС доставлено тело Баёнова Хучамурода, гражданина Республики Таджикистан, 1956 года рождения. Он ехал на автобусе марки "Мерседес бенц". Официальные органы сообщают, что точная причина смерти будет установлена после экспертизы, однако обморожение смерть от обморожения исключена. Напомним, 4 ноября из-за сильнейшего бурана на трассе в Актюбинской области застряли автобус с пассажирами, 125 грузовых авто и около 70 легковуше
gorod
На трассе в Актюбинской области умер гражданин Таджикистана
Сейчас устанавливается причина смерти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ДЧС сообщили, что в 6.40 в трассовый медико-спасательный пункт «Карабутак» сотрудниками ДПС доставлено тело Баёнова Хучамурода, гражданина Республики Таджикистан, 1956 года рождения. Он ехал на автобусе марки "Мерседес бенц". Официальные органы сообщают, что точная причина смерти будет установлена после экспертизы, однако обморожение смерть от обморожения исключена. Напомним, 4 ноября из-за сильнейшего бурана на трассе в Актюбинской области застряли автобус с пассажирами, 125 грузовых авто и около 70 легковушек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ
буран

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