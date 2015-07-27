На три буквы послал журналиста депутат маслихата ЗКО (видео)

Бывший депутат парламента от ЗКО, а ныне депутат областного маслихата Амангельды ТАСПИХОВ на вопрос фотокорреспондента портала "МГ", кто был за рулем автомашины во время совершения ДТП, послал его на три буквы. Напомним, вчера, 26 июля, около четырех часов дня автомобиль вылетел на площадь имени М. Маметовой, едва не задавив прохожих. Очевидцы произошедшего указали, что за рулем находился Амангельды ТАСПИХОВ. Позже журналисты "МГ" выяснили, что человек, нецензурно выразившийся в адрес фотокорреспондента, является депутатом облмаслихата. Однако, когда фотокорреспондент обратился к нему: "Ребята