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Происшествия Социум

На три буквы послал журналиста депутат маслихата ЗКО (видео)

Бывший депутат парламента от ЗКО, а ныне депутат областного маслихата Амангельды ТАСПИХОВ на вопрос фотокорреспондента портала "МГ", кто был за рулем автомашины во время совершения ДТП, послал его на три буквы. Напомним, вчера, 26 июля, около четырех часов дня автомобиль вылетел на площадь имени М. Маметовой, едва не задавив прохожих. Очевидцы произошедшего указали, что за рулем находился Амангельды ТАСПИХОВ. Позже журналисты "МГ" выяснили, что человек, нецензурно выразившийся в адрес фотокорреспондента, является депутатом облмаслихата. Однако, когда фотокорреспондент обратился к нему: "Ребята
gorod
На три буквы послал журналиста депутат маслихата ЗКО (видео)
Бывший депутат парламента от ЗКО, а ныне депутат областного маслихата Амангельды ТАСПИХОВ на вопрос фотокорреспондента портала "МГ", кто был за рулем автомашины во время совершения ДТП, послал его на три буквы.
ploshad6
ploshad6
 Напомним, вчера, 26 июля, около четырех часов дня автомобиль вылетел на площадь имени М. Маметовой, едва не задавив прохожих. Очевидцы произошедшего указали, что за рулем находился Амангельды ТАСПИХОВ. Позже журналисты "МГ" выяснили, что человек, нецензурно выразившийся в адрес фотокорреспондента, является депутатом облмаслихата. Однако, когда фотокорреспондент обратился к нему: "Ребята говорят, что вы водитель", ТАСПИХОВ вначале ответил: "Нет, не я, уйди отсюда!", а затем и вовсе сказал: "Пошел на х..". Получить какие-либо комментарии от депутата сегодня также не получилось. Отвечать он отказался, сославшись на занятость. Не дождавшись ответа и извинений, корреспондент "МГ" был вынужден обратиться в правоохранительные органы. Внимание! На видео присутствует нецензурное выражение. Видео 18+ kIkDmTx5BzI
депутат

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