На три дня отключат горячую воду в Атырау

Как сообщили в АО «Атырауские тепловые сети», с 17 по 19 апреля проводятся плановые испытания магистральных и распределительных тепловых сетей на гидравлическую плотность и прочность. В эти дни подача горячей воды потребителям будет временно прекращена.

– В связи с этим приносим извинения за временные неудобства. Убедительная просьба: для вашей безопасности, во избежание получения механических травм (несчастных случаев) на период испытаний не приближаться к теплопроводам тепловых трасс на расстояние ближе 10-ти метров, не оставлять в опасной зоне без присмотра детей, домашних животных, автотранспорт и прочие личные предметы, – сообщили коммунальщики.

В случае возникновения непредвиденных ситуаций при появлении пропусков и разрывов в трубопроводах горожан попросили сообщить по телефонам: 99-43-07, 99-43-98, 32-22-58.

Фото: pixabay.com