8ae6a9b0_1Российской картине отказано в выдаче прокатного удостоверения. Российскому кинофильму "Брат-2" решением Государственного агентства Украины по вопросам кино отказано в выдаче прокатного удостоверения. Соответствующая информация приводится в Facebook ведомства. В сообщении указывается, что фильм запрещен для кино- и телевизионного показа, а также распространения в качестве домашнего видео на всей территории Украины, так как он содержит сцены, "унижающие украинцев по национальному признаку". При этом в Госкино уверены, что демонстрация "Брата-2" во время вооружённого противостояния на Донбассе является некорректной. Кроме того, в выдаче прокатного удостоверения отказано российским сериалам "Из жизни капитана Черняева" и "Паутина 8". "Обе ленты содержат популяризацию силовых структур РФ и формирование положительного имиджа их представителей", — подчеркнули в украинском ведомстве. Источник: topnews.ru