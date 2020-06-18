Сегодня, 18 июня, на территории предприятия состоялось собрание, куда пришли работники и директор АО "ЗапКазРЭК" Жакып Хайрушев. Главной темой обсуждения стали условия труда компании. Со слов присутствующих, они целый год ждут повышения заработной платы, однако сейчас условия труда для них ухудшили тем, что оклады поделили на две составляющих, то есть 75% оклада люди будут получать на руки, а остальные 25% будут считаться как премиальные и из них будут вычитать за каждое нарушение, будь это опоздание или прогул. - Ну невозможно работать в таких условиях труда. Мы не знаем, кто вас (директора предприятия - прим. автора) надоумил, но нам не понятно, на каком основании нашу заработную плату хотят разделить, - задал вопрос водитель АО "ЗапКазРЭК" Юрий Иртикеев. - Какой в этом смысл? Вы думаете, что люди от этого станут лучше выполнять свои обязанности. У нас и так условия труда как в XIX веке. Все мы где-то подрабатываем вечерами. У молодежи вовсе есть ипотеки и кредиты, которые надо выплачивать. На что директор АО "ЗапКазРЭК" отметил, что в прошлом году в июне была поднята заработная плата на 10% вне плана. - Все знают, что АО "ЗапКазРЭК" является естественным монополистом и поднимать по своему усмотрению зарплату противозаконно. Я понимаю, что оплата очень низкая и последние четыре месяца мы ведем переговоры с другими областями, чтобы выйти с коллективным предложением поднять зарплату всем энергопредприятиям. В тарифе, который утвержден антимонопольным комитетом на 5 лет, средняя заработная плата производственного персонала составляет порядка 65 тысяч тенге, при этом фактическая составляет 88 тысяч тенге. То есть мы сознательно где-то экономим, чтобы производственный персонал получал выше, чем положено, ну это, так сказать, до первой проверки, - заявил Жакып Хайрушев. После чего он разъяснил, почему произошло разделение заработной платы на постоянную и переменную. - Никакого закона мы не нарушали. Хочу привести два документа для примера: управлением инспекции труда по ЗКО год назад было сообщено, что работодателем могут вводиться системы премирования и формы стимулирования труда определенными условиями коллективного договора или актами работодателя, при этом согласование антимонопольного комитета не нужно. Никакого ущемления прав и снижения заработной платы тут не предусмотрено. Единственное - есть разделение заработной платы, но такая практика более современная и она принята во многих ведущих компаниях. Понимаете, что на сегодняшний день выговоры уже не работают, - пояснил Жакып Хайрушев. Также работники возмущены тем, что предприятие не оплачивает им за переработанные часы и работу в выходные дни. - Мы не хотим работать бесплатно, кому это нужно? Нам суммируют эти часы и потом дают отгулы, а зачем нужны отгулы, если среди недели их не возьмешь. К примеру, водителей вообще никто не может заменить, кто повезет бригаду на вызов? - возмущаются собравшиеся. - К тому же у нас старая техника, которая все время ломается. Водитель аварийной службы АО "ЗапКазРЭК" Камиль Мурзакаев рассказал, что когда они ездят в командировки, рабочим порой приходится спать на земле. - Вот мы уезжаем за город, во-первых, наши работники едут в будке, где лежат все инструменты и материалы, во-вторых, там же питаются в полной антисанитарии, да и еще бывает такое, что кому-то не хватает места, чтобы переночевать, приходится разбивать палатку и спать на земле. Это разве нормально? - задал вопрос Камиль Мурзакаев. Кроме того, работники одного из подразделений предприятия пожаловались, что уже третий месяц им не выдают молоко за вредность. - Вот мы работаем уборщицами служебных помещений, если одна из нас уходит в отпуск, то вторая убирает за нее всю территорию и получает всего 20% к заработной плате, вот и посчитайте, сколько мы получаем на руки, если наш оклад - 51 700 тенге. Да и те, кто заменяет отпускника, не получают за него молока. Говорят нам, что, мол, обойдетесь. Вообще наше подразделение уже третий месяц ждет молоко, все никак не получим, - отметила уборщица служебного помещения Юлия Сильвук. Стоит отметить, что рабочие также жалуются на отсутствие спецодежды и средств индивидуальной защиты. Председатель профсоюза АО "ЗапКазРЭК" Аскар Джанибеков пообещал, что вопрос с молоком и спецодеждой будет решен. Со слов рабочих АО "ЗапКазРЭК", их зарплата самая низкая по всему Казахстану.

Юрий Иртикеев
Жакып Хайрушев