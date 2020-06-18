Наступило лето, а вместе с ним и сезон ягод и фруктов. На протяжении нескольких дней вдоль трасс на окраинах города начали продавать арбузы. По словам жителя города Армана, привозные бахчевые культуры намного слаще местных, поэтому он без опаски покупает их. – Какая разница где их вырастили - в Шымкенте или у нас? Раз привозят, значит уже можно покупать. В выходные ездили отдыхать на карьер, купили арбуз для всей семьи, сладкий был. Тем более на юге они быстро созревают, климат у них такой. Местные арбузы мы не скоро дождемся, - говорит мужчина. Другой житель города Мержан, напротив, говорит, что привозные арбузы и дыни покупать не стоит. – Неизвестно как их выращивали, ведь они наверное буквально напичканы химикатами. Лучше дождаться местные Тайпакские арбузы, они более натуральные. Тем более неизвестно, сколько привозные арбузы провели в дороге, пока к нам доехали, - отметил Мержан. Первые торговцы арбузами уже появились вдоль Желаевской трассы. Продавцы отмечают, что в этом году дыни почему-то не привозят. – Килограмм арбуза продаю по 250 тенге, торговля идет хорошо. В этом году я впервые вышел торговать, подрабатываю. На самом деле работаю вахтовым методом. Арбузы привезли из Шымкента, - говорит торговец бахчевыми Талгат. Чуть дальше арбузы стоят уже 300 тенге за килограмм. Подростки 15-16 лет рассказали, что они лишь продают арбузы, владелец утром привозит бахчевые, а вечером увозит. В пресс-службе департамента контроля качества безопасности товаров и услуг ЗКО сообщили, что в этом году пока не проводилась проверка на содержание нитратов в арбузах, но она планируется в ближайшее время.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.