В ЗКО 43-летнего мужчину незаконно держали в крестьянском хозяйстве чабаном

Как сообщается на сайте МВД РК, полицейскими ЗКО установлен факт лишения свободы.

- Глава крестьянского хозяйства в течение семи месяцев принуждал к труду 43-летнего мужчину, который по 18 часов в день пас скот и ухаживал за ним. Подозреваемый удерживал его под давлением выдуманного долга, за непослушание наказывал. По факту незаконного лишения свободы с целью эксплуатации проводится досудебное расследование ст.126 УК "Незаконное лишение свободы", - сообщается на сайте ведомства.