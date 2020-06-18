Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 18 июня, в социальной сети Instagram на странице zhaloba_uralsk_official появилось фото уведомления работника ТОО "Батыс су арнасы" Армана Туймешова, в котором говорится, что в связи с изменением условий труда, вследствие ухудшения экономического состояния предприятия из-за сохранения ограничительных мероприятий по распространению коронавирусной инфекции на территории области, в целях сохранения рабочих мест с 22 июня по 31 июля будет установлен режим неполного рабочего времени - рабочий день продолжительностью 4 часа. Пользователи стали комментировать сложившуюся ситуацию. - Как они предлагают жить на эти гроши, у меня двое детей, есть кредиты, и как мне за них платить? мне тоже дали такую бумагу, - ответила пользователь na_tasha3867. - Что такое "ухудшение экономического состояния"? Это про стратегический объект так написано? Что нам еще ожидать? - задала вопросы пользователь dama_uralsk. Корреспонденты "МГ" связались с директором ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашевым, который подтвердил данную информацию. - Четырехчасовой рабочий день мы решили сделать, потому что у нас нет денег, доходы упали в разы, так как не работают ни бани, ни рестораны, ни производство, от которых мы получали большую часть денег. Мы боимся, что не сможем выплатить заработную плату, кредит в компании растет, а дебет падает, положение катастрофическое. Мы выдали 300 работникам такие уведомления. Но завтра, 19 июня, на совещании будет рассмотрен этот вопрос и приказ, возможно, отменим, - пояснил Каиргали Имашев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.