Персонал медучреждения считает обоснованными возмущения экс-директора больницы Надии Ахметовой по обеспеченности инфекционного стационара, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
17 июня стало известно, что директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова после конфликта с главой управления здравоохранения написала заявление об увольнении
. Глава медучреждения озвучила проблемы, с которыми столкнулась инфекционная больница. Однако глава облздрава заявил, что никакого конфликта не было
, и Надия Ахметова самостоятельно приняла решение об уходе.
Не хватает препаратов
Между тем коллектив областной инфекционной больницы до сих пор не может поверить в то, что их руководитель могла покинуть пост по собственному желанию. По словам заместителя директора ОИБ Веры Запрометовой, проблемы, которые озвучила Надия Ахметова, действительно очень актуальны, это касается кадров, препаратов и оборудования.
– Надия Абриковна - замечательный руководитель, который всегда мог сплотить коллектив. Изначально у нас были большие проблемы с кадрами, и только из-за уважения к ней врачи согласились работать у нас во время борьбы с коронавирусной инфекцией. Не только врачи согласились к нам прийти, но и медсестры, санитарки, хотя у нас всегда были проблемы с кадрами, в том числе с реаниматологами. Элементарно сейчас у нас нет противовирусных препаратов. Изначально они у нас были, по протоколу мы назначали препараты всем пациентам и даже тем, у кого была легкая форма заболевания. Все эти препараты закончились, и сейчас, когда к нам начали поступать тяжелые пациенты, у нас нет противовирусных лекарств. Мы не можем назначить пациенту то, что ему положено. У нас нет антибиотиков, которые по протоколу тоже разрешены для лечения. Сами мы их приобрести не можем, так как у нас нет своих средств. Один флакон препарата меропенем стоит 7,5 тысячи тенге, а в сутки на одного пациента нужно минимум три флакона, а то и шесть, тогда как на одного пациента в сутки выделяется 15 тысяч тенге. Кроме этого, в эту сумму включено питание, защитные костюмы и другие препараты. Естественно, мы в эти 15 тысяч тенге просто не укладываемся, - говорит Вера Запрометова.
Нет централизованной подачи кислорода и аппаратуры
Кроме этого, врачи отмечают, что 80% всех больных поступают к ним с тяжелой формой заболевания, они действительно требуют интенсивной терапии. Некоторым назначаются сразу по два антибиотика, так как к коронавирусной инфекции присоединяются и другие сопутствующие заболевания.
– У нас централизованной подачи кислорода нет, весь кислород поступает в баллонах. На одного человека в минуту уходит 10 литров кислорода, а реанимация рассчитана на 10 человек, в палате интенсивной терапии лежат семь человек. Представляете, сколько нам требуется кислорода? Все это стоит огромных денег, а финансирования не достаточно. А в реанимации на двух человек должен быть один реаниматолог, а у нас получается, что на семь человек один специалист. У нас нет аппаратуры, Надии Ахметовой лично пришлось договариваться со стационарами города и области, привозить сюда аппаратуру со всей области, чтобы обеспечить инфекционную больницу. Закупок нет, сообщалось, что у нас есть 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, но они старые. В таких условиях тяжело работать. Надия Ахметова написала письмо акиму области и озвучила эти проблемы, писала докладные, но помощи никакой не было. Все препараты, которые у нас были, привозились из других стационаров в долг, мы должны всем. Больница не справится со всеми долгами. Это был ее крик души, она билась до последнего, - рассказала реаниматолог-анестезиолог Нина Ким.
Конфликт был
Медработники говорят, что, несмотря на все эти проблемы, коллектив работал в штатном режиме.
– Допустим, в боксе лежат трое больных, двоих из которых мы собираемся выписать, у них отрицательные результаты. Но у одного пациента анализы плохие, и он остается. Но к этому больному мы не можем положить "свежих" пациентов, так как он может снова заразиться. Ведь в инфекционных стационарах должна соблюдаться цикличность, поточность пациентов. Если больница рассчитана на 180 человек, а лежат 140, то это не значит, что мы можем госпитализировать еще 40. Так, к нам поступила пациентка с бессимптомным течением COVID-19, она была на гемодиализе, хотя к нам не надо госпитализировать бессимптомных, мы всегда сопротивлялись этому. Потому что в здании больницы есть большая концентрация вируса, и у пациента обязательно появятся симптомы. Они должны находиться или в Кумыске (В Кумыске расположен провизорный госпиталь - прим.автора) или дома, если условия позволяют, - говорит Вера Запрометова.
Оказалось, что конфликт обострился именно из-за этой пациентки. Глава облздрава все же распорядился, чтобы пациентку госпитализировали именно в инфекционную больницу.
– Сейчас женщина находится в инфекционной больнице, она не получает никакого лечения вообще. Пациентка просто лежит и одна занимает целую палату для шестерых, потому что к ней мы никого положить не можем. Ее мы периодически возим на гемодиализ и все. Рано или поздно она может заразиться. Мы уверены, что эта пациентка должна была находиться дома на обзвоне участкового врача. Три дня мы бились, но нас все равно заставили ее госпитализировать. Руководство облздрава сюда не приезжало, как вчера было озвучено, может быть, позвонил, но не приезжал, - отметила Вера Запрометова.
Мы работали, несмотря ни на что
После увольнения Надии Ахметовой медработники областной инфекционной больницы написали официальное письмо главе управления здравоохранения Болатбеку Каюпову с просьбой вернуть Надию Ахметову к исполнению своих обязанностей.
– В трудную минуту Надия Абриковна была на передовой, всегда поддерживала нас. Мы просим, чтобы нам вернули нашего руководителя. Она высококлассный специалист, который находится на своем месте. У всех стресс, все переживают нелегкие времена. Если бы не наш руководитель, то мы не представляем что сейчас творилось бы здесь. Надия Ахметова всегда горой стояла за всех нас, привозила все, что мы просили, несмотря на то, что денег не было. Элементарно кровати, перегородки, аппараты, тазы, контейнеры, противочумные костюмы привозили со всей области. До вчерашнего дня мы не знали, что Надия Ахметова написала заявление, для нас это было полной неожиданностью. Сейчас идет тихая война, и наш директор четко выполняла свои обязанности, даже иногда больше чем положено. Когда к нам поступили граждане Узбекистана, она сказала, что это наши гости, из дома привезла бешбармак, салаты. Врачам передает продукты, варенье, бауырсаки. Ведь не каждый будет так делать, это значит, что в ней есть человечность. Она никогда не смотрела ни на кого свысока. Надия Ахметова - женщина-воин, - говорит заведующая бактериологической лабораторией ОИБ Айман Досанова.
Заведующий хозяйственной частью инфекционной больницы Жанболат Егинбаев вспоминает, что во время конфликта с пациентами директор больницы пыталась как-то успокоить разъяренных людей.
– Мы развернули масштабную работу по обустройству инфекционной больницы для подготовки приема больных с коронавирусной инфекцией. В этом огромная заслуга Надии Абриковны. Даже когда у нас произошел конфликт с пациентами
, она была на передовой. Такие конфликты у нас были неоднократно, мы вызывали полицию и даже тогда директор сама пыталась решать все эти вопросы, - говорит Жанболат Егинбаев.
Письмо подписали 18 работников областной инфекционной больницы. Но врачи утверждают, что подписи поставили еще не все. Многие находятся на самоизоляции и физически не могли прийти и подписать письмо.
Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов заявил, что Надия Ахметова находится на больничном.
– Пусть она сначала выйдет, и тогда мы будем разговаривать. СК "Фармация" полностью обеспечивает нас необходимыми препаратами. Есть такие моменты, когда врач хочет назначить "супер" препарат, естественно его не бывает и мы тоже не в силах такое предоставить. У нас есть соответствующие протоколы, по которым мы обеспечиваем. Проблем с нехваткой медикаментов абсолютно нет, на балансе инфекционной больницы все имеется. Что касается аппаратов ИВЛ, мы изначально, когда комплектовали больницу, передали им 16 аппаратов ИВЛ, последние шесть аппаратов передали от КПО б.в., - рассказал Болатбек Каюпов.
Кроме этого, глава облздрава отметил, что для врачей созданы хорошие условия для работы и отдыха.
– Мы формируем бригады врачей, которые постоянно там работают. Личного состава инфекционной больницы не хватает, ведь работа является круглосуточной. Эти кадры являются приглашенными, которых мы вызвали из районов, из других больниц. Если не хватает специалистов, то мы ищем. Все они обеспечены гостиницами, живут в хороших условиях, некоторые живут даже в Park Hotel, где очень хорошие условия для отдыха. Кроме этого, они получают серьезные надбавки. Руководитель больницы Надия Ахметова должна была изначально подготовить больницу к такой сложной ситуации. Когда я впервые посетил эту больницу, там не было ничего, но после моего поручения она начала делать. Делалось все на скорую руку и где-то что-то было не правильно. С сегодняшнего дня мы совместно с акиматом начали прорабатывать вопрос по приглашению компаний, которые будут заниматься установкой автоматизированной подачи кислорода на базе инфекционной больницы, - рассказал Болатбек Каюпов.
Инцидент с пациенткой, которую якобы отказывались госпитализировать в инфекционную больницу, Болатбек Каюпов также прокомментировал. По его словам, все пациенты с хроническими заболеваниями требуют пристального наблюдения.
– Пациенты с сахарным диабетом, с хроническим бронхитом подлежат обязательной госпитализации. Поэтому мы сами настояли, чтобы эта пациентка наблюдалась в условиях инфекционного стационара. Оттуда мы возим ее в гемодиализный центр, где создали специальное помещение для пациентов с COVID-19. Мы же не оставим ее без внимания, но, возможно, у кого-то было другое мнение. У нее бессимптомное течение заболевания, поэтому мы стараемся лишь поднимать ей иммунитет, - добавил Болатбек Каюпов.
