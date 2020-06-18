Иллюстративное фото. Скриншот с видео в YouTube Айзада Абуева рассказывает, что в августе 2018 года они с мужем купили автомобиль "Ауди А6". Причем денег на покупку авто не хватало и часть суммы она брала в кредит. В январе 2019 года она дала машину во временное пользование своему знакомому Наумову. По словам женщины, Наумов 24 января 2019 года, находясь в районе Хлебзавода, встретил двоих знакомых – Сагитова и другого мужчину. Он остановился, вышел из машины, чтобы поговорить с ними. В этот момент Сагитов, по словам Айзады, сел в машину и уехал. - После этого Наумов стал ему звонить и говорить, что машина принадлежит не ему, а мне. Наумов только через несколько дней сказал нам, что машину угнали и мы написали заявление в полицию 8 февраля. Еще через несколько дней полицейские провели очную ставку с Сагитовым, где он сказал: "Да, машина у меня, я ее забрал, я ее верну вам". Потом он сказал, что не вернет ее. Следователь был заинтересован прикрыть это дело, потому что он говорил нам: "Вот он ее пригонит вам", - рассказала Айзада. В течение трех месяцев Айзада с мужем ждали, когда Сагитов вернет машину. Однако этого не произошло. - Мы обращались в УСБ. Затем наше дело передали другому следователю. Мы везде писали жалобы, но до сих пор машину нам он так и не вернул. Его (Сагитова - прим. автора) вызывал следователь, в прокуратуру его вызывали, он не является, не отвечает на звонки, то есть он скрывается. Но при этом следственный судья не берет на контроль то, что он не является, отклоняет ходатайство на его арест, - поясняет Айзада. По ее словам, стоит отметить, что 26 декабря 2019 года дело было переквалифицировано на ст. 191 ч.3 «Грабеж». В тот же день оно было прекращено. Однако 9 января 2020 года прокуратура постановила отменить прекращение дела. 8 февраля 2020 года дело было снова заведено по ст. 191 УК РК. Айзада хочет лишь одного - чтобы ей вернули машину. Она говорит, что в течение полутора лет не может добиться того, чтобы Сагитов понес наказание и отдал машину. По словам женщины, ей непонятно, почему полицейские не заберут у него машину, ведь автомобиль по документам принадлежит ей, Сагитов сам признался, что взял ее. Более того, он сделал это на глазах у Наумова и еще одного мужчины. В пресс-службе департамента полиции ЗКО ответили, что по заявлению Айзады Абуевой Абайским отделом полиции проводится досудебное расследование по ч.3 ст.191 УК "Грабеж". - Следователь выходил в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, однако суд отказал. Сейчас подозреваемый скрывается от следствия. Мы направили запрос на место его работы, однако там заявили, что Сагитов у них не работает. Мы снова будем просить суд санкционировать арест, - пояснили в пресс-службе ДП ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.