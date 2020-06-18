Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель акима Индерского района Дарын Шамуратов, с 19 июня из-за увеличения количества заразившихся коронавирусной инфекцией районный центр Индербор будет закрыт на карантин. - Там будут установлены блокпосты до 2 июля. Теперь транзитным авто придется объезжать Индербор через трассу Атырау-Уральск, через Махамбетский мост, где установлены блокпосты их пропускать не будут, - пояснил Дарын Шамуратов. Стоит отметить, что население Индербора составляет 14 тысяч человек. - На сегодняшний в Индерборе заразились ковидом свыше 20 человек, а в Индерском районе - свыше 50, - отметил Дарын Шамуратов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.