На карантин будет закрыт районный центр Индербор в Индерском районе с 19 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как изменится пункт пропуска "Сырым", на котором собираются километровые очереди из фур (фото) Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель акима Индерского района Дарын Шамуратов, с 19 июня из-за увеличения количества заразившихся коронавирусной инфекцией районный центр Индербор будет закрыт на карантин. - Там будут установлены блокпосты до 2 июля. Теперь транзитным авто придется объезжать Индербор через трассу Атырау-Уральск, через Махамбетский мост, где установлены блокпосты их пропускать не будут, - пояснил  Дарын Шамуратов. Стоит отметить, что население Индербора составляет 14 тысяч человек. - На сегодняшний в Индерборе заразились ковидом свыше 20 человек, а в Индерском районе - свыше 50, - отметил Дарын Шамуратов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.