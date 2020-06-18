Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что ДТП произошло по пр.Едыге батыра (выезд на Кобдинскую трассу) напротив гостиничного комплекса «Лидер». Водитель ВАЗ-21102 с российским учетом, ехал со стороны ул. С.Байшева в направлении п. Жанаконыс допустил наезд на пешехода, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход госпитализирован в реанимационное отделение БСМП г.Актобе. В настоящее время личность пешехода азиатской внешности, возраст примерно 45-50 лет не установлена. - При установлении родственников пострадавшего, свидетелей и очевидцев ДТП просим позвонить по телефону: 936-403, сотовый телефон 8 777-353-24-10, 8 702 226-44-03 либо обращаться в управление дознания ДП Актюбинской области в кабинет №403, - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.