Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции встреча прошла в онлайн-режиме. Как стало известно, обладателями знака отличия "Алтын белгі" стали 86 человек, еще 70 стали обладателями аттестатов отличия. – Дорогие выпускники, вы 11 лет учились в школах, от своих учителей вы получили качественные знания, воспитание и теперь покидаете школы и отправляетесь в "свободное плавание". 11 лет вы на отлично учились в школах, радовали своих родителей, педагогов, а сейчас не только гордость нашего города, вы гордость нашей страны. Будущее страны в ваших руках, - сказал Абат Шыныбеков, пожелал удачи выпускникам, а педагогов и родителей поблагодарил за труд. Стоит отметить, что в этом году школу закончили 2013 учащихся, 1691 выпускник подал заявку для участия в ЕНТ.