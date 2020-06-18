По данным РГП "Казгидромет", 19 июня в Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков, температура воздуха днем составит +31 градус, ночью +17. В Атырау осадков не ожидается, днем +35 градусов, ночью +24. В Актау переменная облачность, днем +36 градусов, ночью +25. 28 градусов жары ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.