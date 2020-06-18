Иллюстративное фото из архива "МГ" Выстрел был произведен из травматического пистолета. В департаменте полиции Атырауской области подтвердили этот факт, но пока от подробностей воздержались. Перестрелку затеяли двое неизвестных, пострадал 40-летний местный житель. Он был помещен в Облбольницу с легким телесным повреждением и уже отправлен домой. Сейчас полиция занята поисками стрелков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.