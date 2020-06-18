Иллюстративное фото из архива "МГ" С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов Казахстана, МВК приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни — 20 и 21 июня: В населенных пунктах с численностью свыше 50 тысяч человек: - приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, аквапарков; - ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет. Кроме того, в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз: - приостановить деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров; - допустить работу объектов общественного питания только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования; - ограничить работу общественного транспорта; - приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков; - приостановить деятельность фитнес-центров; - ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.