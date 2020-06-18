Скриншот с видео На видео снято, как сотни сайгаков скачут на территории поселка Акоба Жанибекского района. Аким района Азамат Сафималиев утверждает, что популяция сайгаков в последние годы в области выросла. - Ежегодно популяция сайги растет в два раза. В 2019 году по официальным данным их численность у нас составляла 217 тысяч голов, однако местные старожилы тогда говорили, что их гораздо больше - около 500 тысяч. Их отстрел запрещен, однако они являются большой бедой для крестьянских хозяйств - сайгаки вытаптывают и поедают пастбища. Руководители КХ не раз обращались ко мне, я в свою очередь обращался в область. Сейчас они (руководители КХ - прим. автора) написали письмо на имя президента с просьбой как-то повлиять на ситуацию, - рассказал Азамат Сафималиев. gyYUvrpXY5g Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.