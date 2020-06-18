По информации облздрава, скончавшиеся – жительницы города Атырау 1947 и 1980 годов рождения. 40-летняя жительница пригородного села Таскала 8 июня обратилась в медучреждение с жалобами на общую слабость, сухой частый кашель, отсутствие аппетита, тошноту, неоднократную рвоту. После чего она оперативно была госпитализирована в провизорный стационар Атырауской областной больницы. По алгоритму пациентка прошла ПЦР-тест, который показал положительный результат. Также врачи диагностировали у пациентки двухсторонние изменения в легких в виде "матового стекла". При поступлении состояние женщины оценивалось как «средней тяжести» за счет симптомов общей интоксикации. Она находилась в сознании, были жалобы на отсутствие аппетита, сопровождение рвотой, температура тела - 37 С , покраснение в горле, сухой частый кашель, дыхание свободное. В отделении были проведены лечебные мероприятия согласно клиническому протоколу. - Вечером 17 июня состояние пациентки резко ухудшилось, она потеряла сознание и была срочно переведена в реанимационное отделение. Реанимационные мероприятия проводились в течение 30 минут, врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, однако в 21.30 была констатирована биологическая смерть. Посмертный диагноз - COVID-19, двусторонняя полисегментарная пневмония, причина смерти: тромбоэмболия легочной артерии, - рассказали в управлении здравоохранения. Вторая скончавшаяся - 73-летняя жительница г.Атырау, 12 июня поступила из провизорного стационара Атырауской областной больницы в реанимационное отделение. При переводе была подключена к аппарату ИВЛ, находилась в коматозном состоянии. - Состояние больной при поступлении в АОБ №2 было крайне тяжелым. По телефону неоднократно проводились консультации реаниматологом, пульмонологом Республиканского ситуационного центра. Несмотря на проведенные мероприятия, 17 июня в 20.40 была констатирована биологическая смерть. Посмертный диагноз - COVID-19, двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелая форма, сопутствующий диагноз: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ожирение. В результате осложнения возникла полиорганная и острая дыхательная недостаточность, - заключили в облздраве. Отметим, что по данным на 18 июня в Атырауской области зарегистрировано 8 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.