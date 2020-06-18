Фото из архива "МГ" Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. - В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет, – говорится в сообщении. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.