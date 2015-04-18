На VII Международном конкурсе пресс-секретарей в Москве отметили пресс-службу акима ЗКО

В Москве прошел VII Международный конкурс пресс-секретарей, организатором которого является главный редактор журнала «Пресс-служба», председатель жюри международного PR-конкурса «Пресс-служба года» Тимур АСЛАНОВ. В конкурсе принимал участие пресс-секретарь акима ЗКО Кайрат АБУОВ. Как рассказал Тимур АСЛАНОВ, такие большие конференции проводятся два раза в год, в них участвуют около трехсот человек. - Мы проводим награждение участников по итогам конкурса «Пресс-служба-2014», а также здесь проходит конференция с участием пресс-секретарей со всей России и стран ближнего зарубежья, в том числе из