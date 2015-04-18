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Социум

На VII Международном конкурсе пресс-секретарей в Москве отметили пресс-службу акима ЗКО

В Москве прошел VII Международный конкурс пресс-секретарей, организатором которого является главный редактор журнала «Пресс-служба», председатель жюри международного PR-конкурса «Пресс-служба года» Тимур АСЛАНОВ. В конкурсе принимал участие пресс-секретарь акима ЗКО Кайрат АБУОВ. Как рассказал Тимур АСЛАНОВ, такие большие конференции проводятся два раза в год, в них участвуют около трехсот человек. - Мы проводим награждение участников по итогам конкурса «Пресс-служба-2014», а также здесь проходит конференция с участием пресс-секретарей со всей России и стран ближнего зарубежья, в том числе из
Дана Рахметова
На VII Международном конкурсе пресс-секретарей в Москве отметили пресс-службу акима ЗКО
В Москве прошел VII Международный конкурс пресс-секретарей, организатором которого является главный редактор журнала «Пресс-служба», председатель жюри международного PR-конкурса «Пресс-служба года» Тимур АСЛАНОВ. В конкурсе принимал участие пресс-секретарь акима ЗКО Кайрат АБУОВ.
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 Как рассказал Тимур АСЛАНОВ, такие большие конференции проводятся два раза в год, в них участвуют около трехсот человек. - Мы проводим награждение участников по итогам конкурса «Пресс-служба-2014», а также здесь проходит конференция с участием пресс-секретарей со всей России и стран ближнего зарубежья, в том числе из Казахстана, - рассказал организатор конкурса. На конкурс было выставлено около сотни работ, а это 412 участников, из которых в 11 номинациях были отобраны 34 победителя и призера. В это число попала и пресс-служба акима ЗКО, ее отметили благодарственным письмом за «Креативный подход в PR-работе в государственной сфере». - Хотелось бы отметить участников конференции из Казахстана, у них есть свое видение работы в этой отрасли, - отметил Тимур АСЛАНОВ. На общероссийской практической конференции говорили о всех новинках, применямых в последнее время, начиная от новых IT-разработок программ, способных решать задачи в Интеренете без участия человека и готовить ему отчеты, заканчивая написанием эффективных текстов. В свою очередь пресс-секретарь акима ЗКО Кайрат АБУОВ отметил, что подобные конференции важны для обмена опытом. - Нам есть, чему поучиться у коллег из России. Есть, конечно же, что рассказать, - говорит Кайрат АБУОВ. Ежегодный конкурс «Пресс-служба года» - одно из крупнейших событий в российской PR-отрасли - проводится журналом «Пресс-служба» уже в седьмой раз. К участию приглашаются пресс-службы и PR-отделы компаний, организаций, государственных и муниципальных структур, а также PR-агентства и PR-специалисты. Независимые эксперты и пиар-практики оценивают работы в следующих номинациях: «Лучший социальный проект в бизнесе», «PR в социальных медиа», «Лучший проект по внутрикорпоративному PR», «Лучший пресс-релиз», «Лучший PR-проект в бизнесе», «Лучший PR-проект в государственной сфере», «Продвижение территорий», «PR с нуля», «Лучшее корпоративное СМИ», «Пресс-секретарь года», «Пресс-служба года».
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конкурс Пресс-служба

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