На вопросы читателей «МГ» ответит руководитель департамента по противодействию коррупции по ЗКО

Онлайн-конференция с руководителем департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области Адилханом Хасымхановичем Аширбаевым. 12 июня Адилхан Хасымханович ответит на вопросы пользователей портала «Мой ГОРОД». Аширбаев Адилхан Хасымханович родился в 1978 году. Окончил Академию КНБ РК. Более 15 лет проработал в органах КНБ РК. На должность руководителя департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО был назначен в ноябре 2014 года. Женат, воспитывает 2