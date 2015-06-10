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Экономика

На вопросы читателей «МГ» ответит руководитель департамента по противодействию коррупции по ЗКО

Онлайн-конференция с руководителем департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области Адилханом Хасымхановичем Аширбаевым. 12 июня Адилхан Хасымханович ответит на вопросы пользователей портала «Мой ГОРОД». Аширбаев Адилхан Хасымханович родился в 1978 году. Окончил Академию КНБ РК. Более 15 лет проработал в органах КНБ РК. На должность руководителя департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО был назначен в ноябре 2014 года. Женат, воспитывает 2
Анэль Кайнеденова
На вопросы читателей «МГ» ответит руководитель департамента по противодействию коррупции по ЗКО
ashirbaev_mg
ashirbaev_mg
Онлайн-конференция с руководителем департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области Адилханом Хасымхановичем Аширбаевым. 12 июня Адилхан Хасымханович ответит на вопросы пользователей портала «Мой ГОРОД». Аширбаев Адилхан Хасымханович родился в 1978 году. Окончил Академию КНБ РК. Более 15 лет проработал в органах КНБ РК. На должность руководителя департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО был назначен в ноябре 2014 года. Женат, воспитывает 2 детей. Вопросы руководителю департамента по ЗКО можно писать в комментариях, ответы появятся 12 июня.
Коррупция борьба с коррупцией Западно-Казахстанская область онлайн-конференция

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