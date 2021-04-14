На выборы акимов в Казахстане понадобится более 17 миллиардов тенге

В Мажилисе рассматривают проект поправок в Конституционный закон "О выборах" в Казахстане и сопутствующий ему законопроект. На выборы 800 акимов потребуется 17,6 миллиарда тенге до 2025 года. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров, передает корреспондент Tengrinews.kz. Законопроект предусматривает введение выборности акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Предлагается внести 67 поправок: установление порядка назначения выборов, выдвижения, регистрации кандидатов, проведения выборов, регистрации акимов городов, районного значения, сел