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Социум

На выборы акимов в Казахстане понадобится более 17 миллиардов тенге

В Мажилисе рассматривают проект поправок в Конституционный закон "О выборах" в Казахстане и сопутствующий ему законопроект. На выборы 800 акимов потребуется 17,6 миллиарда тенге до 2025 года. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров, передает корреспондент Tengrinews.kz. Законопроект предусматривает введение выборности акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Предлагается внести 67 поправок: установление порядка назначения выборов, выдвижения, регистрации кандидатов, проведения выборов, регистрации акимов городов, районного значения, сел
Кристина Кобина
На выборы акимов в Казахстане понадобится более 17 миллиардов тенге
В Мажилисе рассматривают проект поправок в Конституционный закон "О выборах" в Казахстане и сопутствующий ему законопроект. На выборы 800 акимов потребуется 17,6 миллиарда тенге до 2025 года. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На выборы акимов в Казахстане понадобится более 17 миллиардов тенге
На выборы акимов в Казахстане понадобится более 17 миллиардов тенге
Законопроект предусматривает введение выборности акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Предлагается внести 67 поправок: установление порядка назначения выборов, выдвижения, регистрации кандидатов, проведения выборов, регистрации акимов городов, районного значения, сел, поселков, сельских округов; требования к кандидатам; способы выдвижения; сроки этапов проведения выборов, а также сбор подписей в поддержку кандидатов, подсчет голосов. - Финансирование прямых выборов акимов будет осуществляться через местные бюджеты. Однако, учитывая нормы Бюджетного кодекса об обязательной компенсации потерь местного бюджета в период действия трансфертов общего характера, в ближайшие два года выборы будут финансироваться через ЦИК. С 2023 года эти расходы будут включены в базу расходов местных бюджетов и будут учтены при расчете в трансфертах общего характера. Понадобится порядка 17,6 миллиарда тенге, из них 4,8 миллиарда тенге в этом году на проведение выборов более 800 акимов, - пояснил Алишер Абдыкадыров. Предусматривает внесение поправок в законы о местном государственном управлении, самоуправлении, о государственной службе и о политических партиях. Всего содержит 20 поправок. Поправки в закон о местном госуправлении, самоуправлении предусматривают случаи прекращения полномочий акимов. В частности, первое – потеря членства в партии. Это в случае выдвижения этого акима партией. Второе. Выражение вотума недоверия маслихатом, в том числе по инициативе собрания местного сообщества. Третье – прочие основания согласно закону о госслужбе – по решению суда, по собственному желанию, в случае утраты гражданства и так далее. кроме того, предлагается наделить маслихаты полномочием по рассмотрению дисциплинарных проступков сельских акимов. Сопутствующий законопроект предусматривает внесение поправок в законы о местном государственном управлении, самоуправлении, о государственной службе и о политических партиях. Всего содержит 20 поправок. Поправки в закон о местном госуправлении, самоуправлении предусматривают случаи прекращения полномочий акимов. К примеру, потеря членства в партии, это в случае выдвижения этого акима партией. А также выражение вотума недоверия маслихатом, в том числе по инициативе собрания местного сообщества. Еще одна поправка, прочие основания согласно закону о госслужбе – по решению суда, по собственному желанию, в случае утраты гражданства. Кроме того, предлагается наделить маслихаты полномочием по рассмотрению дисциплинарных проступков сельских акимов. Президент страны ранее заявлял, что прямые выборы акимовдолжны состояться в 2024 году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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