Суд запретил работать киоскам возле ТРЦ City Center в Уральске

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в специализированном суде по административным правонарушениям рассмотрели дело в отношении ТОО «ПСП Серик» по статье 462 части 3 КоАП РК «Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований».

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в специализированном суде по административным правонарушениям рассмотрели дело в отношении ТОО «ПСП Серик» по статье 462 части 3 КоАП РК «Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований».

Из материалов дела следует, что 23 августа управление по ЧС ЗКО выдало ТОО предписание - устранить нарушения пожарной безопасности на территории торгово-развлекательного центра City Center, расположенного по адресу: Уральск, проспект Абая, 101.

Основные нарушения касались расстояния торговых киосков от здания ТРЦ, что могло создать угрозу жизни и безопасности посетителей в случае чрезвычайной ситуации. В предписании указывалось устранить нарушения до 22 октября 2024 года. Однако в установленный срок они не были выполнены.

На судебном заседании представитель ТОО пояснил, что для устранения нарушений необходимо дополнительное время, так как они намерены пристроить киоски к зданию и оформить соответствующую документацию.

Исследовав материалы дела и заслушав стороны, суд с достоверностью установил, что ТОО не выполнило предписания в срок, что является административным правонарушением, предусмотренным частью 3 статьи 462 КоАП РК.

В итоге суд привлёк ТОО к административной ответственности и оштрафовал на 516 880 тенге. Также суд приостановил деятельность торговых киосков «Gyros», «Zebra coffee», «Кунжут», расположенных возле ТРЦ, сроком на 3 месяца. При этом товарищество имеет право досрочно возобновить деятельность киосков, но перед этим они должны устранить нарушения.

Постановление суда вступило в законную силу.